أردوغان يصف العقوبات الأمريكية على تركيا بـ"التصرف العدائي"

الأربعاء 16/ديسمبر/2020 - 02:51 م
أردوغان
أردوغان
وكالات
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وصف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، العقوبات الأمريكية على  بلاده بـ"التصرف العدائي"، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية.

 

خرج ملف امتلاك تركيا منظومة "إس-"400 الروسية من دائرة الحسابات السياسية، وأصبحت أنقرة على مسار العقوبات الأمريكية بموجب قانون ملزم.

 

وذكر موقع "ديفينس نيوز"، المتخصص في الشؤون الدفاعية، أن النسخة النهائية لمشروع السياسة الدفاعية السنوي الذي يجب تمريره، وأزيح الستار عنه الخميس، يلزم الرئيس الأمريكي بفرض عقوبات على تركيا بسبب حيازتها لمنظومة الدفاع الصاروخية الجوية "إس-400".

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