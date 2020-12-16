تأجيل محاكمة 16 متهما بالتنقيب عن الآثار لجلسة 12 يناير

الأربعاء 16/ديسمبر/2020 - 02:39 م
بوابة الفجر
مـروة هيـكل
Advertisements
قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار عبد التواب إبراهيم تأجيل محاكمة 16 متهمًا بينهم محام وموظف أمن بنادي الشمس وضابط سابق و13 آخرين في اتهامهم بالتنقيب عن الآثار رقم 470 لسنة 2020 كلي القاهرة الجديدة، لجلسة 12  يناير المقبل.

وكانت النيابة احالت  المتهمين الى محكمة الجنايات لانهم من الأول حتى التاسع قاموا بإجراء حفر بقصد الحصول على آثار بمنطقة أثرية بدون ترخيص من الجهات المختصة، بالإضافة إلى التعدى على أرض أثرية بالمخالفة لقرار رئيس المجلس الأعلى للآثار رقم 264 لسنة 1962 باعتبارها أرض أثرية وذلك بإجرائهم أعمال الحفر، كما وفروا الأموال والأفراد لزوم أعمال الحفر وتوسط لبيع العين محل الجريمة وباقى المتهمين من الحادى عشر حتى الخامس عشر عقب الحصول على دلائل أثرية بها للمتهم السادس عشر.

أخبار تهمك

عاجل - إصابة موسيماني المديرالفني للأهلي بفيروس كورونا

منذ أقل من ساعتين

بعد إصابته بفيروس كورونا.. من يقود الأهلي في غياب موسيماني؟

منذ ساعة

زيزو يضع شرطا خرافيا لتجديد عقده مع الزمالك

منذ حوالي 18 ساعة

مستشار الرئيس للصحة يُفجر مفاجأة عن لقاحات كورونا

منذ حوالي 7 ساعات

جيرالدو يقترب من الرحيل عن الأهلي

منذ ساعة و 22 دقيقة

الأرصاد تكشف موعد نهاية موجة الطقس السيئ.. وسقوط الأمطار على هذه المناطق

منذ حوالي 18 ساعة

كومان يعلن قائمة برشلونة لمواجهة سوسيداد

منذ ساعة و 19 دقيقة

دقيقة حداد قبل بدء جميع تدريبات الأهلي لمدة ثلاثة أيام

منذ ساعة و 28 دقيقة

إبراهيموفيتش أولًا.. تعرف على ترتيب هدافي الدوري الإيطالي

منذ أقل من ساعة

الأهلي يضع خطة محكمة لضم أفضل مهاجم في مصر

منذ يوم

عاجل.. السيسي يُصدر قرارًا بتعيين اللواء محمد حجازي قائدًا لقوات الدفاع الجوي

منذ حوالي 5 ساعات

بيان ترشح مدحت العدل لرئاسة الزمالك

منذ ساعة الا ربع

الأهلي يرفض رحيل حسين الشحات

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. أمطار غزيرة على محافظتي القاهرة والجيزة

منذ حوالي 8 ساعات

بعد ترحيبه بالانتقال للأهلي.. هل يحسم الأحمر صفقة «مرعب الحراس»؟

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة مدوية عن منتخب مصر

منذ يوم

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:54 م

جيرالدو يقترب من الرحيل عن الأهلي

مستشار الرئيس للصحة يُفجر مفاجأة عن لقاحات كورونا

08:19 ص

بعد إصابته بفيروس كورونا.. من يقود الأهلي في غياب موسيماني؟

02:15 م

عاجل.. أمطار غزيرة على محافظتي القاهرة والجيزة

07:04 ص

دقيقة حداد قبل بدء جميع تدريبات الأهلي لمدة ثلاثة أيام

01:48 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: بعد انخفاض الفقر.. متى يرتفع دخل الطبقة المتوسطة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (9) | أكذوبة اغتيال عبد الناصر بالتدليك بالسم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: النائب السوبر مان