تأجيل محاكمة 16 متهما بالتنقيب عن الآثار لجلسة 12 يناير

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار عبد التواب إبراهيم تأجيل محاكمة 16 متهمًا بينهم محام وموظف أمن بنادي الشمس وضابط سابق و13 آخرين في اتهامهم بالتنقيب عن الآثار رقم 470 لسنة 2020 كلي القاهرة الجديدة، لجلسة 12 يناير المقبل.



