تأجيل محاكمة 16 متهما بالتنقيب عن الآثار لجلسة 12 يناير
الأربعاء 16/ديسمبر/2020 - 02:39 م
مـروة هيـكل
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قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار عبد التواب إبراهيم تأجيل محاكمة 16 متهمًا بينهم محام وموظف أمن بنادي الشمس وضابط سابق و13 آخرين في اتهامهم بالتنقيب عن الآثار رقم 470 لسنة 2020 كلي القاهرة الجديدة، لجلسة 12 يناير المقبل.
وكانت النيابة احالت المتهمين الى محكمة الجنايات لانهم من الأول حتى التاسع قاموا بإجراء حفر بقصد الحصول على آثار بمنطقة أثرية بدون ترخيص من الجهات المختصة، بالإضافة إلى التعدى على أرض أثرية بالمخالفة لقرار رئيس المجلس الأعلى للآثار رقم 264 لسنة 1962 باعتبارها أرض أثرية وذلك بإجرائهم أعمال الحفر، كما وفروا الأموال والأفراد لزوم أعمال الحفر وتوسط لبيع العين محل الجريمة وباقى المتهمين من الحادى عشر حتى الخامس عشر عقب الحصول على دلائل أثرية بها للمتهم السادس عشر.