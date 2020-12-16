محافظ البحر الأحمر يطمئن على الحالة الصحية للطالب الذي تعرض لحادث سير بالغردقة

الأربعاء 16/ديسمبر/2020 - 02:38 م
بوابة الفجر
محمد طه
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زار اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الاحمر، ظهر اليوم، الطالب محمود محمد حسن الذي يتلقي العلاج بأحد المستشفيات الخاصة بمدينة الغردقة، وذلك للإطمئنان علي حالته الصحية بعد تعرضه لحادث مروري بمدينة الغردقة. 

ومن جانبه أكد حنفي أن المحافظة ستتحمل تكاليف علاج الطفل خلال فترة تواجده بالمستشفي، مشيرا أن محمود يعتبر أحد أبناءه، كما أصدر المحافظ تعليماته لإدارة المستشفي بعدم مطالبة أهل الطفل بأي مبالغ مالية أخري. 

وفي ذات السياق أكد الدكتور رضا النجار رئيس مجلس إدارة المستشفي أن الطالب محمود تم إجراء عدة عمليات له نتيجة إصابته بكسور متفرقة في الوجه والجسم، ونزيف داخلي في المخ، ولكن الان حالته مستقرة حيث تم نقله من العناية المركزة الي أحد الغرف بالمستشفي. 

رافق المحافظ خلال زيارته للمستشفي العميد تامر سمير رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ، والدكتور تامر مرعي مدير مديرية الصحة، والدكتور رضا النجار رئيس مجلس إدارة المستشفي، والدكتور محمد الغنام مدير المستشفي.
محافظ البحر الأحمر يطمئن على الحالة الصحية للطالب الذي تعرض لحادث سير بالغردقة
محافظ البحر الأحمر يطمئن على الحالة الصحية للطالب الذي تعرض لحادث سير بالغردقة
محافظ البحر الأحمر يطمئن على الحالة الصحية للطالب الذي تعرض لحادث سير بالغردقة
محافظ البحر الأحمر يطمئن على الحالة الصحية للطالب الذي تعرض لحادث سير بالغردقة

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