محافظ البحر الأحمر يطمئن على الحالة الصحية للطالب الذي تعرض لحادث سير بالغردقة

زار اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الاحمر، ظهر اليوم، الطالب محمود محمد حسن الذي يتلقي العلاج بأحد المستشفيات الخاصة بمدينة الغردقة، وذلك للإطمئنان علي حالته الصحية بعد تعرضه لحادث مروري بمدينة الغردقة.





ومن جانبه أكد حنفي أن المحافظة ستتحمل تكاليف علاج الطفل خلال فترة تواجده بالمستشفي، مشيرا أن محمود يعتبر أحد أبناءه، كما أصدر المحافظ تعليماته لإدارة المستشفي بعدم مطالبة أهل الطفل بأي مبالغ مالية أخري.





وفي ذات السياق أكد الدكتور رضا النجار رئيس مجلس إدارة المستشفي أن الطالب محمود تم إجراء عدة عمليات له نتيجة إصابته بكسور متفرقة في الوجه والجسم، ونزيف داخلي في المخ، ولكن الان حالته مستقرة حيث تم نقله من العناية المركزة الي أحد الغرف بالمستشفي.



