باسل الزارو ينضم لأبطال مسلسل "أحمس"

الأربعاء 16/ديسمبر/2020 - 02:35 م
بوابة الفجر
الفجر الفني
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انضم الفنان باسل الزارو لأبطال مسلسل "أحمس"، المأخوذ عن رواية كفاح طيبة للأديب العالمي نجيب محفوظ.

المسلسل من إخراج حسين المنباوي وتأليف محمد وخالد وشيرين دياب، ويشارك في بطولته عمرو يوسف وصبا مبارك وماجد المصري وسوسن بدر، وجاري الاستقرار على باقى الفنانين.

مسلسل "الملك أحمس" من إنتاج المتحدة للخدمات الإعلامية، ويعد من أضخم إنتاجات دراما رمضان 2021 لما يتضمنه العمل من حروب وخيل وملابس وديكورات.

يتناول العمل قصة الملك أحمس وتحريره لجنوب وشمال مصر وطرد الهكسوس من طيبة، كما يعد أول عمل فرعوني حقيقي للجيل الحديث يتناول حياة الفراعنة بشكل واقعي

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