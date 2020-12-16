ميسي سيراميكا كليوباترا يطير إلى تونس غدًا للانضمام لمنتخب الشباب

الأربعاء 16/ديسمبر/2020 - 02:33 م
بوابة الفجر
علي نبوي
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يطير مصطفى سعد ميسي لاعب فريق الشباب بنادي سيراميكا كليوباترا، إلى تونس صباح غد الخميس، للانضمام إلى معسكر منتخب الشباب الذي يخوض بطولة شمال إفريقيا.

وخضع مصطفى سعد ميسي لاعب الفريق لمسحة طبية أمس، استعدادا لسفره إلى تونس والانضمام إلى منتخب مصر للشباب بقيادة الكابتن ربيع ياسين.

ويتواجد ميسي في معسكر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، بالسويس، حيث يستعد لمواجهة البنك الأهلي في الخامسة مساء اليوم الأربعاء، بالجولة الثانية من مسابقة الدوري الممتاز.

وتلقى ميسي الشاب إخطارا من مسئولي منتخب الشباب، أكدوا خلاله على ضرورة تواجده في مطار القاهرة صباحا، ليستقل الطائرة المتجهة إلى تونس.

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