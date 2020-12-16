إريكسون تساهم في مشروع بحثي لتطوير تقنية الجيل السادس

ينطلق في مطلع يناير2021 مشروع بحثي أوروبي جديد حول تطوير تقنية الجيل السادس 6G باسم (هيكسا-إكسHexa-X )، مع التركيز على تطوير رؤية أنظمة الجيل السادس المستقبلية، وتطوير عوامل التمكين التقنية الرئيسية لربط العوالم البشرية والمادية والرقمية.

ويضم المشروع اتحاداً من أصحاب المصلحة الأوروبيين يمثلون سلسلة قيمة كاملة لحلول الاتصال المستقبلية، بما في ذلك مزودو الشبكات، ومقدمو خدمات الاتصالات والقطاعات ومقدمو التقنية ومعاهد أبحاث الاتصالات الأوروبية البارزة. ويمثل المشروع خطوة مهمة نحو إرساء الأسس التقنية لأنظمة الجيل السادس 6G اللاسلكية.

وفي ورقة بحثية بعنوان " آفاق تقنية الجيل السادس Outlook for 6G"، حددت إريكسون أربعة محركات رئيسية ستظهر فيما تسميه "عصر 2030" والتي سيسعى المشروع إلى معالجتها وهي: مصداقية الأنظمة، والاستدامة من خلال كفاءة تقنية الهاتف المحمول، والأتمتة المتسارعة والرقمنة، والاتصال غير المحدود.

جزء من برنامج (آفاق Horizon 2020) التابع للاتحاد الأوروبي

ويأتي مشروع (هيكسا-إكسHexa-X )، الذي تم تكليفه بالعمل حتى يونيو 2023، من المفوضية الأوروبية في إطار برنامج (آفاق Horizon 2020) للأبحاث والابتكار التابع للاتحاد الأوروبي.

وستتولى إريكسون بالتعاون مع نوكيا قيادة المشروع، وسيتم تمثل شركة إريكسون في ثلاث دول أوروبية هي السويد، وتركيا، والمجر.

وبصفتها شركة رائدة في مجال التكنولوجيا، من المتوقع أن تكون مساهمة إريكسون محورية في إرساء الأساس لحالات الاستخدام المستقبلية، وتوزيع ميمو الاتصالات اللاسليكة MIMO، والذكاء الاصطناعي (AI)، والتعلم الآلي (ML)، ورؤية وهندسة الجيل السادس 6G الشاملة. ستقود إريكسون العديد من المهام بالإضافة إلى حزمة العمل الخاصة بالممكّنات المعمارية لتقنية الجيل السادس 6G.

وقال السيد ماجنوس فرودي نائب الرئيس ورئيس الأبحاث بشركة إريكسون: "نحن فخورون بأن نكون الرائد التقني لمشروع (هيكسا-إكسHexa-X ) جنباً إلى جنب مع مجموعة قوية من شركاء الاتحاد البارزين في الصناعة والأوساط الأكاديمية. في عام 2030 سيكون المجتمع قد تشكل بواسطة تقنية الجيل السادس 6G لمدة عشر سنوات. بينما نواصل تطوير شبكة الجيل الخامس، فإن الوقت الحالي هو الوقت المناسب لبدء أنشطة بحث تعاونية في الجيل السادس. سيكون مشروع (Hexa-X) وسيلة مهمة لاستكشاف المشترك عبر الصناعة الأوروبية والأوساط الأكاديمية، حيث سيشكل لنا معاً كيف سيلبي التطور التقني المطالب الأساسية، وتوفير الفرص المتوقعة لعصر 6G. الطريق إلى 6G يبدأ اليوم".