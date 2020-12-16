إريكسون تساهم في مشروع بحثي لتطوير تقنية الجيل السادس

الأربعاء 16/ديسمبر/2020 - 02:23 م
بوابة الفجر
أحمد الشيخ
Advertisements

ينطلق في مطلع يناير2021 مشروع بحثي أوروبي جديد حول تطوير تقنية الجيل السادس 6G باسم (هيكسا-إكسHexa-X )، مع التركيز على تطوير رؤية أنظمة الجيل السادس المستقبلية، وتطوير عوامل التمكين التقنية الرئيسية لربط العوالم البشرية والمادية والرقمية.

 

ويضم المشروع اتحاداً من أصحاب المصلحة الأوروبيين يمثلون سلسلة قيمة كاملة لحلول الاتصال المستقبلية، بما في ذلك مزودو الشبكات، ومقدمو خدمات الاتصالات والقطاعات ومقدمو التقنية ومعاهد أبحاث الاتصالات الأوروبية البارزة. ويمثل المشروع خطوة مهمة نحو إرساء الأسس التقنية لأنظمة الجيل السادس 6G اللاسلكية.

 

وفي ورقة بحثية بعنوان " آفاق تقنية الجيل السادس Outlook for 6G"، حددت إريكسون أربعة محركات رئيسية ستظهر فيما تسميه "عصر 2030" والتي سيسعى المشروع إلى معالجتها وهي: مصداقية الأنظمة، والاستدامة من خلال كفاءة تقنية الهاتف المحمول، والأتمتة المتسارعة والرقمنة، والاتصال غير المحدود.

 

جزء من برنامج (آفاق Horizon 2020) التابع للاتحاد الأوروبي

 

ويأتي مشروع (هيكسا-إكسHexa-X )، الذي تم تكليفه بالعمل حتى يونيو 2023، من المفوضية الأوروبية في إطار برنامج (آفاق Horizon 2020) للأبحاث والابتكار التابع للاتحاد الأوروبي.

 

وستتولى إريكسون بالتعاون مع نوكيا قيادة المشروع، وسيتم تمثل شركة إريكسون في ثلاث دول أوروبية هي السويد، وتركيا، والمجر.

 

وبصفتها شركة رائدة في مجال التكنولوجيا، من المتوقع أن تكون مساهمة إريكسون محورية في إرساء الأساس لحالات الاستخدام المستقبلية، وتوزيع ميمو الاتصالات اللاسليكة MIMO، والذكاء الاصطناعي (AI)، والتعلم الآلي (ML)، ورؤية وهندسة الجيل السادس 6G الشاملة. ستقود إريكسون العديد من المهام بالإضافة إلى حزمة العمل الخاصة بالممكّنات المعمارية لتقنية الجيل السادس 6G.

 

وقال السيد ماجنوس فرودي نائب الرئيس ورئيس الأبحاث بشركة إريكسون: "نحن فخورون بأن نكون الرائد التقني لمشروع (هيكسا-إكسHexa-X ) جنباً إلى جنب مع مجموعة قوية من شركاء الاتحاد البارزين في الصناعة والأوساط الأكاديمية. في عام 2030 سيكون المجتمع قد تشكل بواسطة تقنية الجيل السادس 6G لمدة عشر سنوات. بينما نواصل تطوير شبكة الجيل الخامس، فإن الوقت الحالي هو الوقت المناسب لبدء أنشطة بحث تعاونية في الجيل السادس. سيكون مشروع (Hexa-X) وسيلة مهمة لاستكشاف المشترك عبر الصناعة الأوروبية والأوساط الأكاديمية، حيث سيشكل لنا معاً كيف سيلبي التطور التقني المطالب الأساسية، وتوفير الفرص المتوقعة لعصر 6G. الطريق إلى 6G يبدأ اليوم".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

الجيل السادس اريكسون

أخبار تهمك

جلسة بين عبد الحفيظ والجهاز المعاون لبحث القيادة الفنية أمام غزل المحلة

منذ نصف ساعة

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة مدوية عن منتخب مصر

منذ يوم

جيرالدو يقترب من الرحيل عن الأهلي

منذ ساعة الا ربع

كومان يعلن قائمة برشلونة لمواجهة سوسيداد

منذ 42 دقيقة

الأرصاد تكشف موعد نهاية موجة الطقس السيئ.. وسقوط الأمطار على هذه المناطق

منذ حوالي 17 ساعة

مستشار الرئيس للصحة يُفجر مفاجأة عن لقاحات كورونا

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - إصابة موسيماني المديرالفني للأهلي بفيروس كورونا

منذ ساعة و 15 دقيقة

عاجل.. أمطار غزيرة على محافظتي القاهرة والجيزة

منذ حوالي 8 ساعات

الأهلي يرفض رحيل حسين الشحات

منذ حوالي 4 ساعات

بعد إصابته بفيروس كورونا.. من يقود الأهلي في غياب موسيماني؟

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. السيسي يُصدر قرارًا بتعيين اللواء محمد حجازي قائدًا لقوات الدفاع الجوي

منذ حوالي 5 ساعات

هيرنانديز: لن أعود لريال مدريد

منذ ساعتين

دقيقة حداد قبل بدء جميع تدريبات الأهلي لمدة ثلاثة أيام

منذ أقل من ساعة

زيزو يضع شرطا خرافيا لتجديد عقده مع الزمالك

منذ حوالي 17 ساعة

تشكيل برشلونة المتوقع لمواجهة ريال سوسيداد في الدوري الإسباني

منذ ساعة و 18 دقيقة

بعد إصابته بكورونا.. موسيماني مهددًا بعدم السفر مع بعثة الأهلي إلى النيجر

منذ أقل من نصف ساعة

موضوعات متعلقة

"إريكسون" تؤسس مركز للتميز ومختبر لابتكارات تقنية الجيل الخامس في المعهد الهندي للتكنولوجيا

إطلاق أول شبكة تجريبية من الجيل الخامس في سنغافورة

"إتصالات وإريكسون" ينجحان في اختبار نظام "Massive MIMO" بالإمارات

لأول مرة.. إتاحة تجربة تقنية الجيل الخامس لزوار مجمع العرب بجدة

"إريكسون" تعزز منصة تقنية الجيل الخامس لتطوير الشبكة عالمياً

إريكسون وفودافون تطلقان تقنية الجيل الخامس في لندن

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:54 م

جيرالدو يقترب من الرحيل عن الأهلي

مستشار الرئيس للصحة يُفجر مفاجأة عن لقاحات كورونا

08:19 ص

عاجل.. أمطار غزيرة على محافظتي القاهرة والجيزة

07:04 ص

دقيقة حداد قبل بدء جميع تدريبات الأهلي لمدة ثلاثة أيام

01:48 م

عاجل - إصابة موسيماني المديرالفني للأهلي بفيروس كورونا

01:24 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: بعد انخفاض الفقر.. متى يرتفع دخل الطبقة المتوسطة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (9) | أكذوبة اغتيال عبد الناصر بالتدليك بالسم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: النائب السوبر مان