الفريق أسامة ربيع يلتقي رئيس جمعية أصدقاء ديليسبس لبحث التعاون المشترك

الأربعاء 16/ديسمبر/2020 - 02:30 م
بوابة الفجر
كرستينا عياد
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التقى الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، اليوم الأربعاء، وفدًا رفيع المستوى من جمعية أصدقاء ديليسبس، برئاسة برونو شيفارت رئيس الجمعية، وبحضور المهندس محمد عبد العظيم مدير إدارة الأشغال رئيس لجنة متحف قناة السويس، والدكتور محمد الذهبي استشاري المتحف، لبحث سبل التعاون المشترك، وذلك بمبنى الإرشاد بمحافظة الإسماعيلية.

في كلمته، رحب الفريق أسامة ربيع بالوفد في هيئة قناة السويس، وأعرب عن تطلعه لتعزيز سبل التعاون المشترك مع جمعية أصدقاء ديليسبس والاستفادة من خبراتهم الممتدة في تنفيذ أعمال ترميم المتحف العالمي للقناة، ومساهماتهم القيمة في أعمال جمع المقتنيات التاريخية الأصلية لإدراجها ضمن أعمال العرض المتحفي.
وأكد رئيس الهيئة على أهمية وضع جدول زمني للانتهاء من الأعمال المشتركة الخاصة بأعمال ترميم المتحف واستراحة ديليسبس والتجهيزات المتعلقة بهما في أقرب وقت ممكن على أن يسبق ذلك تحديد أولويات العمل والمهام المطلوبة.

من جانبه، تقدم برونو شيفارت رئيس جمعية أصدقاء ديليسبس بالشكر للفريق أسامة ربيع على حسن الاستضافة والاستقبال، وعبّر عن خالص تعازيه لوفاة المهندس محمد عزت عادل رئيس الهيئة الأسبق وأحد أعضاء اللجنة الشرفية لجمعية أصدقاء ديليسبس.

وأكد شيفارت حرص الجمعية على متابعة أعمال ترميم المتحف العالمي للقناة واستراحة ديليسبس وتقديم سُبل الدعم الممكنة سواء على صعيد الأعمال الإنشائية والترميم أو التجهيزات وأعمال جمع المقتنيات، لافتًا في هذا الصدد إلى التنسيق المشترك لتزويد المتحف بمجموعة من المقتنيات الأثرية الأصلية من لوحات وخرائط وتماثيل وغيرها والتي يرجع تاريخها إلى تاريخ افتتاح القناة.

وثمّن رئيس جمعية أصدقاء ديليسبس الجهد المبذول في أعمال ترميم المتحف العالمي للقناة ومدى تقدم المشروع ونسب الإنجاز في العديد من مراحل العمل على الرغم من التحديات التي فرضتها أزمة فيروس كورونا المستجد" COVID_19 "، معربًا عن أمله في أن يصبح المتحف منارة حضارية ومركز ثقافي للمهتمين بتاريخ القناة.
 

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