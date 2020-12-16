عودة الأمطار.. تحذيرات عاجلة من الأرصاد بشأن طقس الأيام المقبلة

الأربعاء 16/ديسمبر/2020 - 02:28 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
Advertisements
أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، اليوم الأربعاء عان حالة الطقس اعتبارًا من غدًا الخميس الموافق 17 ديسمبر 2020 وحتى يوم الاثنين المقبل الموافق 21 ديسمبر 2020.

وحذرت الهيئة في بيان، من شبورة في الساعات الأولى من الصباح خلال الفترة المقبلة، مناشدة المواطنين بتوخي الحذر أثناء القيادة.

وترصد "الفجر" في السطور التالية حالة الطقس خلال الأيام المقبلة:

غدا الخميس:

أمطار خفيفة إلى متوسطة ( 60 % تقريبا ): على بعض المناطق من السواحل الشمالية ( دمياط - بورسعيد - العريش - رفح ).

أمطار خفيفة ( 50 % تقريبا ): على بعض المناطق من السواحل الشمالية الغربية ( رشيد - بلطيم - الاسكندرية مطروح ).

وفرص أمطار خفيفة ( 40 % تقريبا ): على مناطق من الوجه البحرى.

فرص أمطار خفيفة ( 30 % تقريبا ): على مناطق من القاهرة الكبرى.

فرص أمطار خفيفة ( 40 % تقريبا ): على مناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر ( رأس غارب - الزعفرانة).

شبورة مائية صباحا تكون كثيفة: على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

يوم الجمعة المقبل:

فرص أمطار خفيفة ( 30 % تقريبا ): على بعض المناطق من السواحل الشمالية ( الإسكندرية - مطروح - رشيد - بلطيم - دمياط بورسعيد.. العريش - رفح ).

 فرص أمطار خفيفة ( 30 % تقريبا ): على مناطق من شمال الوجه البحرى.

 شبورة مائية صباحا تكون كثيفة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

يوم السبت المقبل:

شبورة مالية صباحا تكون كثيفة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

- يوم الأحد المقبل:

شبورة مائية صباحا على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة وشمال الصعيد.

-يوم الإثنين المقبل:

شبورة مائية صباحا على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة وشمال الصعيد.

وأكدت هيئة الأرصاد الجوية، ضرورة اتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن سقوط الأمطار، موضحة أنه يتم تحديث التنبؤات يوميا.

أخبار تهمك

عاجل - إصابة موسيماني المديرالفني للأهلي بفيروس كورونا

منذ أقل من ساعتين

إبراهيموفيتش أولًا.. تعرف على ترتيب هدافي الدوري الإيطالي

منذ ساعة الا ربع

بعد إصابته بفيروس كورونا.. من يقود الأهلي في غياب موسيماني؟

منذ أقل من ساعة

عاجل.. أمطار غزيرة على محافظتي القاهرة والجيزة

منذ حوالي 8 ساعات

كومان يعلن قائمة برشلونة لمواجهة سوسيداد

منذ ساعة و 15 دقيقة

الأهلي يضع خطة محكمة لضم أفضل مهاجم في مصر

منذ يوم

بيان ترشح مدحت العدل لرئاسة الزمالك

منذ 40 دقيقة

بعد ترحيبه بالانتقال للأهلي.. هل يحسم الأحمر صفقة «مرعب الحراس»؟

منذ حوالي 19 ساعة

زيزو يضع شرطا خرافيا لتجديد عقده مع الزمالك

منذ حوالي 18 ساعة

الأرصاد تكشف موعد نهاية موجة الطقس السيئ.. وسقوط الأمطار على هذه المناطق

منذ حوالي 17 ساعة

دقيقة حداد قبل بدء جميع تدريبات الأهلي لمدة ثلاثة أيام

منذ ساعة و 24 دقيقة

عاجل.. السيسي يُصدر قرارًا بتعيين اللواء محمد حجازي قائدًا لقوات الدفاع الجوي

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يرفض رحيل حسين الشحات

منذ حوالي 4 ساعات

جيرالدو يقترب من الرحيل عن الأهلي

منذ ساعة و 18 دقيقة

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة مدوية عن منتخب مصر

منذ يوم

مستشار الرئيس للصحة يُفجر مفاجأة عن لقاحات كورونا

منذ حوالي 7 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:54 م

جيرالدو يقترب من الرحيل عن الأهلي

مستشار الرئيس للصحة يُفجر مفاجأة عن لقاحات كورونا

08:19 ص

بعد إصابته بفيروس كورونا.. من يقود الأهلي في غياب موسيماني؟

02:15 م

عاجل.. أمطار غزيرة على محافظتي القاهرة والجيزة

07:04 ص

دقيقة حداد قبل بدء جميع تدريبات الأهلي لمدة ثلاثة أيام

01:48 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: بعد انخفاض الفقر.. متى يرتفع دخل الطبقة المتوسطة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (9) | أكذوبة اغتيال عبد الناصر بالتدليك بالسم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: النائب السوبر مان