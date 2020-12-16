"بسبب رش المياه ".. محاكمة 3 متهين لقتلهم نجارا بالبساتين

أمرت نيابة البساتين بإحالة 3 متهمين لاتهامهم بقتل نجار بسبب تلويث ملابس أحدهم من السرعة الزائدة لدراجته البخارية إلى محكمة الجنايات.





وكشف تحقيقات النيابة عن تلقي قسم شرطة البساتين بلاغا من مستشفى البنك الأهلي باستقبالها «محمود. ا»، 59 سنة، نجار، توفى دون إصابات ظاهرية.





وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وبالفحص تم التقابل مع «جمال. ا»، 60 سنة، مهندس معماري، قرر بأنه حال تواجده صحبة المتوفى لإنهاء أعمال تشطيبات إحدى العقارات الكائنة بمنطقة المعراج السفلي، وأثناء سير قائد دراجة بخارية أعلى بركة مياه تناثرت المياه على ملابسه والمجني عليه فحدثت مشادة كلامية بينه وبين المتوفى استعان خلالها قائد الدراجة بذويه وتعدوا عليه بالضرب وقاموا بدفعه مما أدى إلى سقوطه أرضا ووفاته.





وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة كل من «البطل. م»، 24 سنة، حارس عقار، قائد دراجة البخارية، شقيقه «شعبان. م»، 22 سنة، عامل، «حسانين. ا»، 29 سنة، عامل، «عبد الله. ع»، 19 سنة، عامل.





وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن ترددهم تمكن ضباط وحدة مباحث القسم وبصحبتهم القوة المرافقة من ضبطهم بمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة.



