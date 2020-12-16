إبراهيموفيتش أولًا.. تعرف على ترتيب هدافي الدوري الإيطالي

الأربعاء 16/ديسمبر/2020 - 02:25 م
بوابة الفجر
علاء خليف
Advertisements
يتقاسم الثنائي الدولي السويدي زلاتان إبراهيموفيتش مهاجم إيه سي ميلان، والبرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس، صدارة قائمة هدافي الدوري الإيطالي برصيد 10 أهداف كل منهما، حيث وصلت المسابقة للجولة الثانية عشر بالموسم الحالي 2020 – 2021.


ويمتلك الثنائي إبراهيموفيتش ورونالدو فرصة لزيادة غلتهما التهديفية والانفراد بصدارة قائمة الهدافين اليوم الأربعاء، حيث يلتقي ميلان مع جنوى، بينما يصطدم يوفنتوس مع أتالانتا ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من الكالتشيو.


ويطارد المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو نجم انتر ميلان، الثنائي إبراهيموفيتش ورونالدو على قمة ترتيب الهدافين، وسجل لاعب الانتر 9 أهداف حتي الآن.


وإليكم قائمة هدافي الدوري الإيطالي قبل مباريات اليوم:-

1- إبراهيموفيتش (ميلان) 10 أهداف
2- كريستيانو رونالدو (يوفنتوس) 10 أهداف
3- روميلو لوكاكو (انتر ميلان) 9 أهداف
4- أندريا بيلوتي (تورينو) 8 أهداف
5- شيرو إيموبيلي (لاتسيو) 7 أهداف
6- هنريك مختريان (روما) 6 أهداف
7- جواو بيديو جلفاو (كالياري) 6 أهداف
8- هيرفينج لوزانو (نابولي) 6 أهداف
9- دومينيكو بيراردي (ساسولو) 5 أهداف
10- جوردان فيرتو (روما) 5 أهداف.

أخبار تهمك

عاجل - إصابة موسيماني المديرالفني للأهلي بفيروس كورونا

منذ ساعة و 17 دقيقة

بعد إصابته بفيروس كورونا.. من يقود الأهلي في غياب موسيماني؟

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. أمطار غزيرة على محافظتي القاهرة والجيزة

منذ حوالي 8 ساعات

الأهلي يرفض رحيل حسين الشحات

منذ حوالي 4 ساعات

الأرصاد تكشف موعد نهاية موجة الطقس السيئ.. وسقوط الأمطار على هذه المناطق

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. السيسي يُصدر قرارًا بتعيين اللواء محمد حجازي قائدًا لقوات الدفاع الجوي

منذ حوالي 5 ساعات

هيرنانديز: لن أعود لريال مدريد

منذ ساعتين

جيرالدو يقترب من الرحيل عن الأهلي

منذ ساعة الا ربع

جلسة بين عبد الحفيظ والجهاز المعاون لبحث القيادة الفنية أمام غزل المحلة

منذ 34 دقيقة

زيزو يضع شرطا خرافيا لتجديد عقده مع الزمالك

منذ حوالي 17 ساعة

مستشار الرئيس للصحة يُفجر مفاجأة عن لقاحات كورونا

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة مدوية عن منتخب مصر

منذ يوم

بعد إصابته بكورونا.. موسيماني مهددًا بعدم السفر مع بعثة الأهلي إلى النيجر

منذ نصف ساعة

كومان يعلن قائمة برشلونة لمواجهة سوسيداد

منذ ساعة الا ربع

دقيقة حداد قبل بدء جميع تدريبات الأهلي لمدة ثلاثة أيام

منذ أقل من ساعة

بعد ترحيبه بالانتقال للأهلي.. هل يحسم الأحمر صفقة «مرعب الحراس»؟

منذ حوالي 19 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:54 م

جيرالدو يقترب من الرحيل عن الأهلي

مستشار الرئيس للصحة يُفجر مفاجأة عن لقاحات كورونا

08:19 ص

عاجل.. أمطار غزيرة على محافظتي القاهرة والجيزة

07:04 ص

دقيقة حداد قبل بدء جميع تدريبات الأهلي لمدة ثلاثة أيام

01:48 م

عاجل - إصابة موسيماني المديرالفني للأهلي بفيروس كورونا

01:24 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: بعد انخفاض الفقر.. متى يرتفع دخل الطبقة المتوسطة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (9) | أكذوبة اغتيال عبد الناصر بالتدليك بالسم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: النائب السوبر مان