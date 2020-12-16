إبراهيموفيتش أولًا.. تعرف على ترتيب هدافي الدوري الإيطالي

يتقاسم الثنائي الدولي السويدي زلاتان إبراهيموفيتش مهاجم إيه سي ميلان، والبرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس، صدارة قائمة هدافي الدوري الإيطالي برصيد 10 أهداف كل منهما، حيث وصلت المسابقة للجولة الثانية عشر بالموسم الحالي 2020 – 2021.









ويمتلك الثنائي إبراهيموفيتش ورونالدو فرصة لزيادة غلتهما التهديفية والانفراد بصدارة قائمة الهدافين اليوم الأربعاء، حيث يلتقي ميلان مع جنوى، بينما يصطدم يوفنتوس مع أتالانتا ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من الكالتشيو.









ويطارد المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو نجم انتر ميلان، الثنائي إبراهيموفيتش ورونالدو على قمة ترتيب الهدافين، وسجل لاعب الانتر 9 أهداف حتي الآن.









وإليكم قائمة هدافي الدوري الإيطالي قبل مباريات اليوم:-





1- إبراهيموفيتش (ميلان) 10 أهداف

2- كريستيانو رونالدو (يوفنتوس) 10 أهداف

3- روميلو لوكاكو (انتر ميلان) 9 أهداف

4- أندريا بيلوتي (تورينو) 8 أهداف

5- شيرو إيموبيلي (لاتسيو) 7 أهداف

6- هنريك مختريان (روما) 6 أهداف

7- جواو بيديو جلفاو (كالياري) 6 أهداف

8- هيرفينج لوزانو (نابولي) 6 أهداف

9- دومينيكو بيراردي (ساسولو) 5 أهداف

10- جوردان فيرتو (روما) 5 أهداف.