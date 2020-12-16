منع رجل الأعمال عبدالله السعدي صاحب الريف الأوروبي من السفر

قرر المستشار خالد عبد الرحمن سالم قاض التحقيق في القضية المعروفة اعلاميا بالاستيلاء على أراضي الدولة بمنطقة الريف الأوروبي بطريق مصر الاسكندرية الصحراوي، منع الدكتور عبد الله سعد صاحب الريف الأوروبي من السفر بعد تلقي قاضي التحقيق تقرير اللجنة المشكلة للوقوف على قيمة المخالفات التي تمت جراء تغيير نشاط الأرض من استغلالها في الزراعة إلى تحويلها لأراض سكنية بمساحة ٤٧٠٠ فدان، وبلغت قيمة المخالفات ٢مليار و٨٠٠ مليون جنيه.

وقام قاضي التحقيق باستدعاء المتهم لمواجهته بما أسفر عنه التقرير، فطالب بأجل حتى يتمكن من التصالح، والتنازل عن جزء من الأرض للدولة مع تسوية باقي المبلغ.. فتم إحالة طلب التصالح إلى لجنة التصالحات في جرائم المال العام لاتخاذ شئونها في التسوية واتمام التصالح.



