مورينيو يكشف سر تأخر تجديد عقد سون هيونج مين

الأربعاء 16/ديسمبر/2020 - 03:09 م
بوابة الفجر
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قال مدرب توتنهام هوتسبير جوزيه مورينيو، إن مهاجمه سون هيونغ-مين يرغب في إنهاء مسيرته في النادي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم لكن المحادثات حول تجديد عقده تأثرت بجائحة كوفيد-19.

ويقدم سون مستوى رائعاً هذا الموسم، وسجل 13 هدفاً في 21 مباراة بجميع المسابقات وينتهي عقده الحالي مع توتنهام في يونيو (حزيران) 2023.

وفاز المهاجم البالغ من العمر 28 عاماً بجائزة أفضل لاعب في كوريا الجنوبية للمرة الخامسة والثانية على التوالي أمس الثلاثاء.

وحين سئل عن موقف عقد سون، قال مورينيو إن كان من الصعب إحراز تقدم في هذا الأمر في ظل الشكوك التي صنعتها الجائحة.

وأبلغ المدرب البرتغالي الصحافيين: "كيف يمكن أن توقع عقداً جديداً مع لاعب؟ لا نعرف ماذا سيحدث في الموسم المقبل".

وأضاف: "لا نعرف ما إذا كان بوسعنا تقديم عقد أفضل من الحالي للاعب، أثق في سوني و(رئيس توتنهام) دانييل ليفي".

وتابع: "أعرف أن الاثنين يرغبان في استمرار العلاقة إلى نهاية مسيرته لو كان ذلك ممكناً، أرى مستقبل سوني هنا لكن.. لا أضغط من أجل حدوث أي شيء الآن لأنها ليست اللحظة المناسبة".

ويتصدر توتنهام ترتيب الدوري الإنجليزي بفارق الأهداف عن حامل اللقب ليفربول قبل مواجهتهما بإستاد أنفيلد في وقت لاحق اليوم الأربعاء.

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