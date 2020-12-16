شركة حقوق بث الدوري الفرنسي تعلن إضراباً!

الأربعاء 16/ديسمبر/2020 - 02:19 م
بوابة الفجر
Advertisements
أعلن طاقم الإنتاج في شركة "Mediapro" في فرنسا اليوم الأربعاء، إضراباً يبدأ الخميس، مما يضع بث مباريات الجولة القادمة من الدوري الفرنسي في خطر، بعد أن أعلنت المجموعة الإسبانية التي يرأسها خاومي رور فسخ العقد مع دوري كرة القدم للمحترفين.

وأشار مجلس أعمال المجموعة إلى أن دعوة الإضراب جاءت بسبب رفض رور توضيح مستقبل الشركة.
وأوضح أنهم طلبوا "حضور رور في أقرب وقت ممكن ليشرح شخصياً خططه لمستقبل الشركة والموظفين".

وأضاف البيان أنه: "بعد عدم إظهار استعداده للذهاب، فإننا ندعو الموظفين إلى الدخول في إضراب ابتداء من صباح الخميس".

وبتنفيذ هذا الإضراب لن يكون هناك كاميرات ولا مخرجين ولا أي من أفراد طاقم الإنتاج، وبذلك لن يكون بث في عطلة نهاية الأسبوع المقبل.

وتأتي الدعوة للإضراب قبل يوم واحد من إقرار محكمة نانتير الفرنسية الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين "Mediapro" ورابطة الدوري الفرنسي لكرة قدم المحترفين لإنهاء العقد الموقع في 2018 لحقوق بث البطولة الفرنسية.

وبموجب شروط الاتفاقية، ستدفع "Mediapro" 100 مليون يورو على دفعتين، بالإضافة إلى 153 مليون من الدفعة الأولى تم سدادها بالفعل، وستسمح للرابطة بالعثور على شركة بث أخرى خلال السنوات القليلة المقبلة.

وتوصلت مجموعة "Mediapro" الإسبانية إلى اتفاق مع رابطة دوري كرة القدم للمحترفين بفرنسا، الجمعة، لفسخ عقد حقوق بث الكرة الفرنسية، وذلك بعد أشهر من الخلافات حوله.

وبدأت هذه الخلافات حين طالبت الشركة الإسبانية بإعادة التفاوض على العقد على أساس انخفاض الدخل بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد، وللضغط على رابطة الدوري الفرنسي، لم تسدد أول دفعتين من العقد الذي بلغت قيمته 800 مليون يورو سنويا مقابل الحصول على 80% من حقوق بث الدوري لمدة ثلاث سنوات.

لكن الرابطة لم تكن على استعداد للتفاوض، لاسيما وأنها قد تضررت هي الأخرى بشكل كبير بسبب نفس الأزمة الصحية.

أخبار تهمك

مستشار الرئيس للصحة يُفجر مفاجأة عن لقاحات كورونا

منذ حوالي 6 ساعات

كومان يعلن قائمة برشلونة لمواجهة سوسيداد

منذ 42 دقيقة

الأرصاد تكشف موعد نهاية موجة الطقس السيئ.. وسقوط الأمطار على هذه المناطق

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة مدوية عن منتخب مصر

منذ يوم

زيزو يضع شرطا خرافيا لتجديد عقده مع الزمالك

منذ حوالي 17 ساعة

الأهلي يرفض رحيل حسين الشحات

منذ حوالي 4 ساعات

هيرنانديز: لن أعود لريال مدريد

منذ ساعتين

عاجل.. السيسي يُصدر قرارًا بتعيين اللواء محمد حجازي قائدًا لقوات الدفاع الجوي

منذ حوالي 5 ساعات

تشكيل برشلونة المتوقع لمواجهة ريال سوسيداد في الدوري الإسباني

منذ ساعة و 18 دقيقة

عاجل - إصابة موسيماني المديرالفني للأهلي بفيروس كورونا

منذ ساعة و 15 دقيقة

بعد إصابته بفيروس كورونا.. من يقود الأهلي في غياب موسيماني؟

منذ أقل من نصف ساعة

جلسة بين عبد الحفيظ والجهاز المعاون لبحث القيادة الفنية أمام غزل المحلة

منذ نصف ساعة

جيرالدو يقترب من الرحيل عن الأهلي

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. أمطار غزيرة على محافظتي القاهرة والجيزة

منذ حوالي 8 ساعات

بعد إصابته بكورونا.. موسيماني مهددًا بعدم السفر مع بعثة الأهلي إلى النيجر

منذ أقل من نصف ساعة

دقيقة حداد قبل بدء جميع تدريبات الأهلي لمدة ثلاثة أيام

منذ أقل من ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:54 م

جيرالدو يقترب من الرحيل عن الأهلي

مستشار الرئيس للصحة يُفجر مفاجأة عن لقاحات كورونا

08:19 ص

عاجل.. أمطار غزيرة على محافظتي القاهرة والجيزة

07:04 ص

دقيقة حداد قبل بدء جميع تدريبات الأهلي لمدة ثلاثة أيام

01:48 م

عاجل - إصابة موسيماني المديرالفني للأهلي بفيروس كورونا

01:24 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: بعد انخفاض الفقر.. متى يرتفع دخل الطبقة المتوسطة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (9) | أكذوبة اغتيال عبد الناصر بالتدليك بالسم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: النائب السوبر مان