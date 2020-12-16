إنييستا يغيب 4 أشهر بسبب الخضوع لجراحة

الأربعاء 16/ديسمبر/2020 - 03:02 م
بوابة الفجر
Advertisements
أعلن ممثلو لاعب وسط فيسيل كوبي الياباني، الإسباني أندريس إنييستا، في بيان اليوم الأربعاء، أنه يواجه فترة غياب لمدة 4 أشهر بسبب الخضوع لجراحة لعلاج تمزق في عضلات الفخذ الخلفية.

وأصيب صاحب هدف فوز إسبانيا بكأس العالم 2010 بتمزق في عضلات الفخذ الخلفية للساق اليمنى خلال فوز فيسيل كوبي في دور الـ16 لدوري أبطال آسيا أمام شنغهاي سيبج الياباني منذ أيام، وعاد إلى مقره السابق في برشلونة للخضوع لجراحة.

ويخضع إنييستا للعلاج على يد الجراح الشهير رامون كوجات الذي عادة ما يتولى علاج لاعبي برشلونة وأندية القمة في أوروبا ومنها مانشستر سيتي.

وانتقل إنييستا (36 عاماً) إلى فيسيل كوبي في 2018 بعدما قضى مسيرته كلها في برشلونة، واعتزل اللعب الدولي بعد كأس العالم 2018.

أخبار تهمك

الأهلي يرفض رحيل حسين الشحات

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. أمطار غزيرة على محافظتي القاهرة والجيزة

منذ حوالي 8 ساعات

الأرصاد تكشف موعد نهاية موجة الطقس السيئ.. وسقوط الأمطار على هذه المناطق

منذ حوالي 18 ساعة

مستشار الرئيس للصحة يُفجر مفاجأة عن لقاحات كورونا

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة مدوية عن منتخب مصر

منذ يوم

دقيقة حداد قبل بدء جميع تدريبات الأهلي لمدة ثلاثة أيام

منذ ساعة و 26 دقيقة

بعد ترحيبه بالانتقال للأهلي.. هل يحسم الأحمر صفقة «مرعب الحراس»؟

منذ حوالي 19 ساعة

كومان يعلن قائمة برشلونة لمواجهة سوسيداد

منذ ساعة و 17 دقيقة

عاجل.. السيسي يُصدر قرارًا بتعيين اللواء محمد حجازي قائدًا لقوات الدفاع الجوي

منذ حوالي 5 ساعات

إبراهيموفيتش أولًا.. تعرف على ترتيب هدافي الدوري الإيطالي

منذ أقل من ساعة

جيرالدو يقترب من الرحيل عن الأهلي

منذ ساعة و 20 دقيقة

الأهلي يضع خطة محكمة لضم أفضل مهاجم في مصر

منذ يوم

بيان ترشح مدحت العدل لرئاسة الزمالك

منذ 41 دقيقة

بعد إصابته بفيروس كورونا.. من يقود الأهلي في غياب موسيماني؟

منذ ساعة

عاجل - إصابة موسيماني المديرالفني للأهلي بفيروس كورونا

منذ أقل من ساعتين

زيزو يضع شرطا خرافيا لتجديد عقده مع الزمالك

منذ حوالي 18 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:54 م

جيرالدو يقترب من الرحيل عن الأهلي

مستشار الرئيس للصحة يُفجر مفاجأة عن لقاحات كورونا

08:19 ص

بعد إصابته بفيروس كورونا.. من يقود الأهلي في غياب موسيماني؟

02:15 م

عاجل.. أمطار غزيرة على محافظتي القاهرة والجيزة

07:04 ص

دقيقة حداد قبل بدء جميع تدريبات الأهلي لمدة ثلاثة أيام

01:48 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: بعد انخفاض الفقر.. متى يرتفع دخل الطبقة المتوسطة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (9) | أكذوبة اغتيال عبد الناصر بالتدليك بالسم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: النائب السوبر مان