إنييستا يغيب 4 أشهر بسبب الخضوع لجراحة

أعلن ممثلو لاعب وسط فيسيل كوبي الياباني، الإسباني أندريس إنييستا، في بيان اليوم الأربعاء، أنه يواجه فترة غياب لمدة 4 أشهر بسبب الخضوع لجراحة لعلاج تمزق في عضلات الفخذ الخلفية.





وأصيب صاحب هدف فوز إسبانيا بكأس العالم 2010 بتمزق في عضلات الفخذ الخلفية للساق اليمنى خلال فوز فيسيل كوبي في دور الـ16 لدوري أبطال آسيا أمام شنغهاي سيبج الياباني منذ أيام، وعاد إلى مقره السابق في برشلونة للخضوع لجراحة.





ويخضع إنييستا للعلاج على يد الجراح الشهير رامون كوجات الذي عادة ما يتولى علاج لاعبي برشلونة وأندية القمة في أوروبا ومنها مانشستر سيتي.





وانتقل إنييستا (36 عاماً) إلى فيسيل كوبي في 2018 بعدما قضى مسيرته كلها في برشلونة، واعتزل اللعب الدولي بعد كأس العالم 2018.



