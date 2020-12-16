بعد إصابته بفيروس كورونا.. من يقود الأهلي في غياب موسيماني؟

الأربعاء 16/ديسمبر/2020 - 02:15 م
بوابة الفجر
محمد الصو
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تقرر أن يقود كيفين جونسون المدرب العام بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الفريق خلال مباراته أمام غزل المحلة بالدوري العام.

ويقود جونسون الفريق تدريبيًا بعد تأكد غياب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق، عن مقعده بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد.

ويأتي غياب موسيماني، بعدما أثبتت المسحة التي خضع لها، إيجابية مسحة كورونا، وذلك قبل خوض الفريق مباراة غزل المحلة، بالدوري.

وكان موسيماني أجرى مسحته وهو وزوجته داخل إحدى مستشفيات الجيزة، والتي أثبتت إيجابياتهم ليتم عزلهم، ضمن إجراءات الوقاية الخاصة.

ويستأنف الفريق الأول بالنادى تدريباته اليوم الأربعاء، عقب الراحة التى حصل عليها الفريق أمس الثلاثاء، فى إطار البرنامج الذى وضعه الجهاز الفنى للمرحلة المقبلة، استعداداً لمواجهة غزل المحلة بالدوري العام.

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