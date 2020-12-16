استشاري مناعة: كورونا أضعف من الموجة الأولى لكنه لن يرحل (فيديو)

قال الدكتور محمود الأنصاري، استشاري المناعة والكائنات الدقيقة، إن فيروس كورونا لن يرحل، وسوف يتوطن مع البشر، وسوف يسلك مسلك أضعافي متتالي.





وأضاف "الأنصاري"، خلال حواره مع برنامج "صباحك مصري المذاع عبر فضائية "mbc مصر 2"، اليوم الأربعاء، أن فيروس كورونا مازال امامه وقت، وسنشهد موجات متتالية له، ولا بديل عن اتخاذ جميع الاجراءات الاحترازية للحد من انتشاره.



