استشاري مناعة: كورونا أضعف من الموجة الأولى لكنه لن يرحل (فيديو)
الأربعاء 16/ديسمبر/2020 - 02:15 م
رقية جمال
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قال الدكتور محمود الأنصاري، استشاري المناعة والكائنات الدقيقة، إن فيروس كورونا لن يرحل، وسوف يتوطن مع البشر، وسوف يسلك مسلك أضعافي متتالي.
وأضاف "الأنصاري"، خلال حواره مع برنامج "صباحك مصري المذاع عبر فضائية "mbc مصر 2"، اليوم الأربعاء، أن فيروس كورونا مازال امامه وقت، وسنشهد موجات متتالية له، ولا بديل عن اتخاذ جميع الاجراءات الاحترازية للحد من انتشاره.
وتابع استشاري المناعة والكائنات الدقيقة، أن فيروس كورونا بدأ يضعف كثيرًا عن الموجة الأولى، وأعراض الإصابة بالفيروس أصبحت أخف ولم تعد كما كانت عليه من قبل، والحالات الشديدة لفقد الجهاز التنفسي قدرته على العمل لم تعد تحدث، منوهًا بأن القفز في أعداد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا جاء نتيجة عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية.
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