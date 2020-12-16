بعد إصابته بكورونا.. موسيماني مهددًا بعدم السفر مع بعثة الأهلي إلى النيجر

أصبح الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مهددًا بعدم السفر مع بعثة الفريق الأحمر إلى النيجر استعدادًا لمواجهة سونيديب في ذهاب دور الـ٣٢ من بطولة دوري أبطال إفريقيا بعد تأكد إصابته بفيروس كورونا.









وأثبتت المسحة الطبية التي أجراها موسيماني إصابته بفيروس كورونا حيث يخضع للعزل الطبي وفقًا لبروتوكول وزارة الصحة.





وتطير بعثة الأهلي برئاسة محمد الدماطي عضو مجلس الإدارة، مساء يوم الجمعة المقبل على متن طائرة خاصة إلى النيجر استعدادًا لمواجهة سونيديب في ذهاب دور الـ٣٢ من بطولة دوري أبطال إفريقيا.





ومن المقرر أن يتم تحديد موقف موسيماني من السفر مع الفريق الأحمر خلال الـ٤٨ ساعة المقبلة، لكن المؤشرات تشير لصعوبة سفره مع الفريق.









ويستعد الأهلي لمواجهة غزل المحلة يوم الجمعة المقبل على ستاد السلام الدولي في الجولة الثانية لمسابقة الدوري الممتاز.



