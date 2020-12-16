بعد إصابته بكورونا.. موسيماني مهددًا بعدم السفر مع بعثة الأهلي إلى النيجر

الأربعاء 16/ديسمبر/2020 - 02:12 م
بوابة الفجر
علي نبوي
Advertisements
أصبح الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مهددًا بعدم السفر مع بعثة الفريق الأحمر إلى النيجر استعدادًا لمواجهة سونيديب في ذهاب دور الـ٣٢ من بطولة دوري أبطال إفريقيا بعد تأكد إصابته بفيروس كورونا.


وأثبتت المسحة الطبية التي أجراها موسيماني إصابته بفيروس كورونا حيث يخضع للعزل الطبي وفقًا لبروتوكول وزارة الصحة.

وتطير بعثة الأهلي برئاسة محمد الدماطي عضو مجلس الإدارة، مساء يوم الجمعة المقبل على متن طائرة خاصة إلى النيجر استعدادًا لمواجهة سونيديب في ذهاب دور الـ٣٢ من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

ومن المقرر أن يتم تحديد موقف موسيماني من السفر مع الفريق الأحمر خلال الـ٤٨ ساعة المقبلة، لكن المؤشرات تشير لصعوبة سفره مع الفريق.


ويستعد الأهلي لمواجهة غزل المحلة يوم الجمعة المقبل على ستاد السلام الدولي في الجولة الثانية لمسابقة الدوري الممتاز.

أخبار تهمك

هيرنانديز: لن أعود لريال مدريد

منذ ساعتين

الأهلي يرفض رحيل حسين الشحات

منذ حوالي 4 ساعات

زيزو يضع شرطا خرافيا لتجديد عقده مع الزمالك

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة مدوية عن منتخب مصر

منذ يوم

جيرالدو يقترب من الرحيل عن الأهلي

منذ أقل من ساعة

عاجل - إصابة موسيماني المديرالفني للأهلي بفيروس كورونا

منذ ساعة و 18 دقيقة

بعد إصابته بكورونا.. موسيماني مهددًا بعدم السفر مع بعثة الأهلي إلى النيجر

منذ نصف ساعة

عاجل.. أمطار غزيرة على محافظتي القاهرة والجيزة

منذ حوالي 8 ساعات

جلسة بين عبد الحفيظ والجهاز المعاون لبحث القيادة الفنية أمام غزل المحلة

منذ 35 دقيقة

بعد إصابته بفيروس كورونا.. من يقود الأهلي في غياب موسيماني؟

منذ أقل من نصف ساعة

بعد ترحيبه بالانتقال للأهلي.. هل يحسم الأحمر صفقة «مرعب الحراس»؟

منذ حوالي 19 ساعة

الأرصاد تكشف موعد نهاية موجة الطقس السيئ.. وسقوط الأمطار على هذه المناطق

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. السيسي يُصدر قرارًا بتعيين اللواء محمد حجازي قائدًا لقوات الدفاع الجوي

منذ حوالي 5 ساعات

كومان يعلن قائمة برشلونة لمواجهة سوسيداد

منذ ساعة الا ربع

دقيقة حداد قبل بدء جميع تدريبات الأهلي لمدة ثلاثة أيام

منذ أقل من ساعة

مستشار الرئيس للصحة يُفجر مفاجأة عن لقاحات كورونا

منذ حوالي 6 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:54 م

جيرالدو يقترب من الرحيل عن الأهلي

مستشار الرئيس للصحة يُفجر مفاجأة عن لقاحات كورونا

08:19 ص

عاجل.. أمطار غزيرة على محافظتي القاهرة والجيزة

07:04 ص

دقيقة حداد قبل بدء جميع تدريبات الأهلي لمدة ثلاثة أيام

01:48 م

عاجل - إصابة موسيماني المديرالفني للأهلي بفيروس كورونا

01:24 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: بعد انخفاض الفقر.. متى يرتفع دخل الطبقة المتوسطة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (9) | أكذوبة اغتيال عبد الناصر بالتدليك بالسم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: النائب السوبر مان