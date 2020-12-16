توقيع بروتوكولات تعاون لتوصيل مياه الشرب للأسر الأولى بالرعاية في الفيوم

وقع اللواء هشام محمد درة، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الفيوم، بروتوكولات تعاون مع جمعيتي سيدات دريم وفاعل خير، وذلك من أجل توصيل مياه الشرب للأسر الأولى بالرعاية وغير القادرة على دفع قيمة مقايسات توصيلة مياه الشرب بمراكز وقرى محافظة الفيوم.



