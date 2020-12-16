توقيع بروتوكولات تعاون لتوصيل مياه الشرب للأسر الأولى بالرعاية في الفيوم

الأربعاء 16/ديسمبر/2020 - 02:10 م
بوابة الفجر
ريهام على
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وقع اللواء هشام محمد درة، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الفيوم، بروتوكولات تعاون مع جمعيتي سيدات دريم وفاعل خير، وذلك من أجل توصيل مياه الشرب للأسر الأولى بالرعاية وغير القادرة على دفع قيمة مقايسات توصيلة مياه الشرب بمراكز وقرى محافظة الفيوم.

وجاء ذلك بمقر محطة تنقية مياه الشرب بقحافة، بحضور الدكتوره مني موسي، رئيس مجلس الإدارة، والأستاذة دينا نبيل عبدالمجيد، أمين الصندوق بجمعية سيدات دريم، والمهندس محمد حماد، رئيس مجلس أمناء جمعية فاعل خير، والشيخ إبراهيم الدسوقي، عضو مجلس الإدارة والمهندس عادل عبدالمنعم، رئيس القطاع التجاري بالشركة والأستاذة لمياء نبيل، مدير المشاركة المجتمعية.
توقيع بروتوكولات تعاون لتوصيل مياه الشرب للأسر الأولى بالرعاية في الفيوم
توقيع بروتوكولات تعاون لتوصيل مياه الشرب للأسر الأولى بالرعاية في الفيوم

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