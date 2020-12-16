في 9 بنود.. نقيب المحامين يصدر قرارا بمراعاة الإجراءات الاحترازية خلال الجمعيات العمومية للفرعيات

الأربعاء 16/ديسمبر/2020 - 02:05 م
بوابة الفجر
آيات عامر
Advertisements
أصدر رجائي عطية نقيب المحامين، قرارا بشأن مراعاة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كرورنا المستجد، خلال إجراء الجمعيات العمومية للبت في إنشاء نقابة واحدة في بعض المحافظات تشمل دائرة أكثر من محكمة ابتدائية واحدة، والجمعيات العمومية لانتخابات مجالس النقابات الفرعية الجديدة.

وأكد علي أن ذلك بعد الاطلاع على التعليمات الاحترازية الصادرة عن وزارة الصحة لما يجب اتباعه احترازًا من انتشار أو تفشي فيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلي المواعيد المحددة لعقد الجمعيات العمومية للبت في إنشاء نقابة واحدة في بعض المحافظات تشمل دائرة أكثر من محكمة ابتدائية واحدة.

وأشار إلي حكم محكمة القضاء الإداري – الدائرة الثانية، الصادر بجلسة 13122020 – برفض الطلب المستعجل في الطعون المقدمة على قرار مجلس النقابة العامة في هذا الشأن، ومن ثم رفض طلب وقف تنفيذها - وإحالة الموضوع إلى هيئة المفوضين، كما قضت المحكمة الإدارية العليا بجلسة اليوم 15122020 برفض الطعون الثلاثة المرفوعة إليها طعنا في حكم القضاء الإداري فيما يتعلق بطلب وقف تنفيذ القرار المطعون عليه، وإحالة الموضوع إلى هيئة المفوضين، ومن ثم صار واجبا انعقاد تلك الجمعيات العمومية في مواعيدها المقررة.

وتابع: إنه بعد الاطلاع على الدعوة لانتخابات مجالس النقابات الفرعية، والتي انتهت ولايتها جميعا منذ 642020، ومتواجدة فقط لتسيير الأعمال وطالت المدة كثيرًا حتى صار فرضًا إجراء انتخابات المجالس الجديدة، ومع وجوب الالتزام التزامًا تامًا وبكل دقة بكافة التعليمات الاحترازية الصادرة عن وزارة الصحة.

وقرر نقيب المحامين الآتي: 
أولًا: يراعى في انعقاد كافة الجمعيات العمومية المنوة عنها سلفًا، الالتزام بكل دقة بالتعليمات الاحترازية الصادرة عن وزارة الصحة، سواء من ناحية منع أي تزاحم، وارتداء الكمامات، وحفظ فواصل بين كل شخص والآخر، إلى باقي كافة التعليمات الاحترازية.

ثانيًا: يراعى بكل الدقة عدم التزاحم أمام لجان التصويت، وحفظ المسافات بين الأفراد، مع الالتزام التام بارتداء الكمامات، وعدم دخول اللجنة للتصويت إلاّ فرادى، ولا يدخل الفرد التالي إلاّ بعد خروج الفرد الجاري تصويته.
ثالثًا: يراعى تطهير كافة اللجان تطهيرا تامًا قبل عملية التصويت، وتطهير المداخل والمخارج إلى ومن كل لجنة.

رابعًا: يقوم الأستاذ الأمين العام للنقابة العامة بإبلاغ هذا القرار مشفوعًا بنسخة من التعليمات الاحترازية لوزارة الصحة – إلى كافة النقابات الفرعية ولجان كل جمعية عمومية، وتسليم كل منهم نسخة من هذا القرار، مشفوعة بنسخة من التعليمات الاحترازية الصادرة من وزارة الصحة، للالتزام بها بكل دقة.

خامسًا: على الأستاذ الأمين العام للنقابة العامة، مراعاة تسليم نسخة أيضا مشفوعة بالتعليمات الاحترازية لوزيرة الصحة، على كافة أعضاء مجلس النقابة العامة، ومجلس كل نقابة فرعيه‍ للإشراف كل فيما يخصه على تنفيذ هذه التعليمات الاحترازية لوزارة الصحة، تنفيذا تامًا بكل دقة.

سادسًا: يقوم الأستاذ أمين الصندوق للنقابة العامة، بتدبير كافة الالتزامات المالية اللازمة للوفاء بتلك التعليمات الاحترازية، مع توفير الكمامات لتوزيعها على من عساه لا يحمل كمامة خاصة به.

سابعًا: تخاطب وزارة الصحة لإمدادنا بما عساه يصدر لاحقا من تعليمات احترازية، والتفضل بتشكيل لجان من قبلها لتمر على لجان التصويت ومتابعة الالتزام بالتعليمات الاحترازية، والتوجيه بما ترى التوجيه إليه.

ثامنًا: على الأستاذ الأمين العام للنقابة العامة، أن يكون ومعاونوه على اتصال دائم بوزارة الصحة وأجهزتها المختصة - للتنسيق وكفالة تنفيذ المطلوب بكل دقة.

تاسعًا: تكلف المطبعة بطبع عدد كاف من نسخ هذا القرار لتوزيعها فورا على المشار إليهم بهذا القرار.
في 9 بنود.. نقيب المحامين يصدر قرارا بمراعاة الإجراءات الاحترازية خلال الجمعيات العمومية للفرعيات
في 9 بنود.. نقيب المحامين يصدر قرارا بمراعاة الإجراءات الاحترازية خلال الجمعيات العمومية للفرعيات
في 9 بنود.. نقيب المحامين يصدر قرارا بمراعاة الإجراءات الاحترازية خلال الجمعيات العمومية للفرعيات
في 9 بنود.. نقيب المحامين يصدر قرارا بمراعاة الإجراءات الاحترازية خلال الجمعيات العمومية للفرعيات
في 9 بنود.. نقيب المحامين يصدر قرارا بمراعاة الإجراءات الاحترازية خلال الجمعيات العمومية للفرعيات
في 9 بنود.. نقيب المحامين يصدر قرارا بمراعاة الإجراءات الاحترازية خلال الجمعيات العمومية للفرعيات

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

المحامين

أخبار تهمك

جلسة بين عبد الحفيظ والجهاز المعاون لبحث القيادة الفنية أمام غزل المحلة

منذ نصف ساعة

بعد إصابته بفيروس كورونا.. من يقود الأهلي في غياب موسيماني؟

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. السيسي يُصدر قرارًا بتعيين اللواء محمد حجازي قائدًا لقوات الدفاع الجوي

منذ حوالي 5 ساعات

هيرنانديز: لن أعود لريال مدريد

منذ ساعتين

دقيقة حداد قبل بدء جميع تدريبات الأهلي لمدة ثلاثة أيام

منذ أقل من ساعة

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة مدوية عن منتخب مصر

منذ يوم

عاجل - إصابة موسيماني المديرالفني للأهلي بفيروس كورونا

منذ ساعة و 15 دقيقة

مستشار الرئيس للصحة يُفجر مفاجأة عن لقاحات كورونا

منذ حوالي 6 ساعات

تشكيل برشلونة المتوقع لمواجهة ريال سوسيداد في الدوري الإسباني

منذ ساعة و 18 دقيقة

جيرالدو يقترب من الرحيل عن الأهلي

منذ ساعة الا ربع

زيزو يضع شرطا خرافيا لتجديد عقده مع الزمالك

منذ حوالي 17 ساعة

الأهلي يرفض رحيل حسين الشحات

منذ حوالي 4 ساعات

الأرصاد تكشف موعد نهاية موجة الطقس السيئ.. وسقوط الأمطار على هذه المناطق

منذ حوالي 17 ساعة

كومان يعلن قائمة برشلونة لمواجهة سوسيداد

منذ 42 دقيقة

بعد إصابته بكورونا.. موسيماني مهددًا بعدم السفر مع بعثة الأهلي إلى النيجر

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. أمطار غزيرة على محافظتي القاهرة والجيزة

منذ حوالي 8 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:54 م

جيرالدو يقترب من الرحيل عن الأهلي

مستشار الرئيس للصحة يُفجر مفاجأة عن لقاحات كورونا

08:19 ص

عاجل.. أمطار غزيرة على محافظتي القاهرة والجيزة

07:04 ص

دقيقة حداد قبل بدء جميع تدريبات الأهلي لمدة ثلاثة أيام

01:48 م

عاجل - إصابة موسيماني المديرالفني للأهلي بفيروس كورونا

01:24 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: بعد انخفاض الفقر.. متى يرتفع دخل الطبقة المتوسطة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (9) | أكذوبة اغتيال عبد الناصر بالتدليك بالسم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: النائب السوبر مان