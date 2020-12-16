دول شهدت تطعيم جماعي لشعبها بلقاحات كورونا

لعل نجاح فاعلية لقاحات كورونا المرتقبة، منحت الدول فرصة التطعيم الجماعي لشعبها ضد فيروس كورونا، خاصةً مع ارتفاع حالات الإصابة والوفيات بالوباء اللعين.





ويرصد "الفجر"، كل ما تريد معرفته عن الدول التي تشهد تطعيم جماعي لشعبها بلقاحات كورونا.





روسيا

أطلقت روسيا بطلب من فلاديمير بوتين، حملة تلقيح واسعة النطاق في العاصمة موسكو التي شرعت بتوزيع جرعات من لقاح سبوتنك-في المضاد للفيروس على 70 مستشفى وذلك في أول عملية تطعيم جماعي في روسيا.





وكان بوتين قد صرح في وقت سابق أن بلاده نجحت في إنتاج نحو مليوني جرعة من اللقاح المذكور.





وكان الرئيس الروسي طلب من مسؤولي الصحة بدء حملة تلقيح على نطاق واسع الأسبوع المقبل، مضيفا أن روسيا أنتجت ما يقرب من مليوني جرعة من سبوتنك-في.





حملة تطعيم في الولايات المتحدة

بينما استقبلت الولايات المتحدة الأمريكية ما يقرب من ثلاثة ملايين جرعة من لقاح كوفيد-19، وضعت في شاحنات وطائرات وأرسلت إلى مئات مراكز التوزيع في جميع الولايات الخمسين، لبدء حملة التطعيم الأكثر طموحًا في التاريخ الأمريكي، حسب صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية.





وأوضحت الصحيفة أن هذا الجهد بدأ بعد الحصول على إذن الطوارئ من إدارة الغذاء والدواء ليلة الجمعة للقاح الذي طورته شركتا فايزر وبيونتيك، مع اقتراب عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا في البلاد من 300000. ويحدث ذلك وسط مخاوف من أن يستمر الأمريكيون في التجمع معًا في الداخل خلال موسم الأعياد وتسريع الارتفاع في الحالات والوفيات.

تطعيم جماعي في بريطانيا

وكانت بريطانيا، أول دولة غربية تبدأ في التطعيم الجماعي للشعب بلقاح فايزر، فيما أٌطلق عليه نقطة تحول حاسمة في القضاء على فيروس كورونا.





وسيزيد التطعيم الجماعي من الأمل في احتمال وصول العالم إلى منعطف في مكافحة الوباء الذي دمر اقتصادات وأودى بحياة أكثر من مليون ونصف المليون شخص على الرغم من أن التخزين في درجات حرارة شديدة البرودة والخدمات اللوجستية الصعبة ستحد من استخدامه في الوقت الحالي.



