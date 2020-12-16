دول شهدت تطعيم جماعي لشعبها بلقاحات كورونا

الأربعاء 16/ديسمبر/2020 - 02:05 م
بوابة الفجر
ياسمين مبروك
Advertisements
لعل نجاح فاعلية لقاحات كورونا المرتقبة، منحت الدول فرصة التطعيم الجماعي لشعبها ضد فيروس كورونا، خاصةً مع ارتفاع حالات الإصابة والوفيات بالوباء اللعين.

ويرصد "الفجر"، كل ما تريد معرفته عن الدول التي تشهد تطعيم جماعي لشعبها بلقاحات كورونا.

روسيا 
أطلقت روسيا بطلب من فلاديمير بوتين، حملة تلقيح واسعة النطاق في العاصمة موسكو التي شرعت بتوزيع جرعات من لقاح سبوتنك-في المضاد للفيروس على 70 مستشفى وذلك في أول عملية تطعيم جماعي في روسيا.

وكان بوتين قد صرح في وقت سابق أن بلاده نجحت في إنتاج نحو مليوني جرعة من اللقاح المذكور.

وكان الرئيس الروسي طلب من مسؤولي الصحة بدء حملة تلقيح على نطاق واسع الأسبوع المقبل، مضيفا أن روسيا أنتجت ما يقرب من مليوني جرعة من سبوتنك-في.

حملة تطعيم في الولايات المتحدة
بينما استقبلت الولايات المتحدة الأمريكية ما يقرب من ثلاثة ملايين جرعة من لقاح كوفيد-19، وضعت في شاحنات وطائرات وأرسلت إلى مئات مراكز التوزيع في جميع الولايات الخمسين، لبدء حملة التطعيم الأكثر طموحًا في التاريخ الأمريكي، حسب صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية.

وأوضحت الصحيفة أن هذا الجهد بدأ بعد الحصول على إذن الطوارئ من إدارة الغذاء والدواء ليلة الجمعة للقاح الذي طورته شركتا فايزر وبيونتيك، مع اقتراب عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا في البلاد من 300000. ويحدث ذلك وسط مخاوف من أن يستمر الأمريكيون في التجمع معًا في الداخل خلال موسم الأعياد وتسريع الارتفاع في الحالات والوفيات.
 
تطعيم جماعي في بريطانيا 
وكانت بريطانيا، أول دولة غربية تبدأ في التطعيم الجماعي للشعب بلقاح فايزر، فيما أٌطلق عليه نقطة تحول حاسمة في القضاء على فيروس كورونا.

وسيزيد التطعيم الجماعي من الأمل في احتمال وصول العالم إلى منعطف في مكافحة الوباء الذي دمر اقتصادات وأودى بحياة أكثر من مليون ونصف المليون شخص على الرغم من أن التخزين في درجات حرارة شديدة البرودة والخدمات اللوجستية الصعبة ستحد من استخدامه في الوقت الحالي.

وصدقت بريطانيا على اللقاح للاستخدام الطارئ منذ أقل من أسبوع وستطرحه من خلال هيئة الصحة الوطنية.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

فاعليه اللقاحات القضاء على فيروس كورونا الفجر

أخبار تهمك

الأهلي يرفض رحيل حسين الشحات

منذ حوالي 3 ساعات

تشكيل برشلونة المتوقع لمواجهة ريال سوسيداد في الدوري الإسباني

منذ ساعة و 17 دقيقة

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة مدوية عن منتخب مصر

منذ يوم

زيزو يضع شرطا خرافيا لتجديد عقده مع الزمالك

منذ حوالي 17 ساعة

مستشار الرئيس للصحة يُفجر مفاجأة عن لقاحات كورونا

منذ حوالي 6 ساعات

كومان يعلن قائمة برشلونة لمواجهة سوسيداد

منذ 41 دقيقة

بعد إصابته بكورونا.. موسيماني مهددًا بعدم السفر مع بعثة الأهلي إلى النيجر

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. السيسي يُصدر قرارًا بتعيين اللواء محمد حجازي قائدًا لقوات الدفاع الجوي

منذ حوالي 5 ساعات

جلسة بين عبد الحفيظ والجهاز المعاون لبحث القيادة الفنية أمام غزل المحلة

منذ نصف ساعة

جيرالدو يقترب من الرحيل عن الأهلي

منذ ساعة الا ربع

هيرنانديز: لن أعود لريال مدريد

منذ ساعتين

عاجل.. أمطار غزيرة على محافظتي القاهرة والجيزة

منذ حوالي 8 ساعات

بعد إصابته بفيروس كورونا.. من يقود الأهلي في غياب موسيماني؟

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل - إصابة موسيماني المديرالفني للأهلي بفيروس كورونا

منذ ساعة و 14 دقيقة

دقيقة حداد قبل بدء جميع تدريبات الأهلي لمدة ثلاثة أيام

منذ أقل من ساعة

الأرصاد تكشف موعد نهاية موجة الطقس السيئ.. وسقوط الأمطار على هذه المناطق

منذ حوالي 17 ساعة

موضوعات متعلقة

أحدثها "أسترازينيكا".. لقاحات أثبتت فاعلية ضد كورونا

صراع العمالقة.. أمريكا تشكك في قدرة لقاح فايزر البريطاني ضد كورونا

تفاصيل أول حملة تطعيم جماعي بلقاح فايزر في بريطانيا

عضو إكسفورد لتطوير لقاح "كورونا": الأولوية لكبار السن ومتوافر حاليًا 800 ألف جرعة

استشاري: 40% من سكان بريطانيا يرفضون التطعيم بلقاح كورونا (فيديو)

بعد وفاة 6 أشخاص.. نتائج غير مبشرة للقاح فايزر المضاد لكورونا

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:54 م

جيرالدو يقترب من الرحيل عن الأهلي

مستشار الرئيس للصحة يُفجر مفاجأة عن لقاحات كورونا

08:19 ص

عاجل.. أمطار غزيرة على محافظتي القاهرة والجيزة

07:04 ص

دقيقة حداد قبل بدء جميع تدريبات الأهلي لمدة ثلاثة أيام

01:48 م

عاجل - إصابة موسيماني المديرالفني للأهلي بفيروس كورونا

01:24 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: بعد انخفاض الفقر.. متى يرتفع دخل الطبقة المتوسطة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (9) | أكذوبة اغتيال عبد الناصر بالتدليك بالسم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: النائب السوبر مان