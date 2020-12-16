لابورتا يثير الجدل بسبب صورته مع ريال مدريد

الأربعاء 16/ديسمبر/2020 - 04:01 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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ذكرت تقارير صحفية أن مواقع التواصل الإجتماعي المختلفة تداولت صورة لخوان لابورتا المرشح الرئاسي لبرشلونة الإسباني بالقرب من ملعب غريم النادي الكتالوني التقليدي ريال مدريد.

وأفادت التقارير الصحفية بأن لابورتا قام بوضع صورة له على أحد الجدران على بعد حوالي 200 متراً فقط من ملعب سانتياجو برنابيو معقل ريال مدريد، وعلق عليها قائلاً:"على استعداد لرؤيتكم مرة أخرى".

وأوضحت التقارير الصحفية أن هذه اللافتة الضخمة جاءت ضمن حملة لابورتا الإنتخابية علمًا بأن النادي الكتالوني كان قد أعلن رسميًا أن الإنتخابات الرئاسية ستقام يوم 24 يناير المقبل.

وأشارت التقارير الصحفية إلى أن لابورتا نشر الصورة الخاصة بحملته الإنتخابية في العاصمة مدريد عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي تويتر وعلق عليها قائلاً:"مرحباً مدريد".

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