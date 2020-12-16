جامعة القاهرة تعلن عن الكشوف النهائية للانتخابات الطلابية

الأربعاء 16/ديسمبر/2020 - 02:02 م
بوابة الفجر
آية حمروشي
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أعلنت الإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة القاهرة، اليوم، الكشوف النهائية في انتخابات الاتحادات الطلابية، حيث بلغ عدد الطلاب (949) طالب وطالبة، بعد أن تم قبول الطعون والتنازلات واستبعاد غير المستوفين للشروط بإجمالي (140) طالب وطالبة.

وقال الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، إن الجامعة وضعت خطة لتسهيل عملية التصويت على الطلاب، حيث تم تخصيص صناديق زجاجية لكل فرقة بكل كلية مع وضع صناديق محددة لطلبة انتساب وأخرى لطلبة انتظام، لافتًا إلى أن عملية التصويت ستتم فى إطار من الشفافية والنزاهة.

كما دعا الدكتور الخشت، الطلاب للمشاركة بجدية في الانتخابات في إطار الحرية الكاملة المتاحة أمامهم لاختيار ممثليهم من الطلاب، كما دعا إلى إخضاع عملية الإختيار بين الطلاب لمعايير القدرة على خدمة الأنشطة الطلابية.

ومن المقرر أن تبدأ الدعاية الانتخابية غدًا الخميس 17 ديسمبر ولمدة 3 أيام، فيما تجرى انتخابات الجولة الأولى بالكليات والفرز وإعلان النتائج يوم الأحد 20 ديسمبر، والإعادة في اليوم التالي، كما تجرى انتخابات أمناء اللجان ومساعديهم على مستوى الكليات يوم الثلاثاء 22 ديسمبر، واليوم التالي 23 ديسمبر انتخابات رئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الكليات، على أن تختتم أعمال الانتخابات الطلابية الخميس 24 ديسمبر بانتخاب رئيس اتحاد الجامعة ونائبه وأمناء اللجان ومساعديهم على مستوى الجامعة.

يشار إلى أن إدارة رعاية الشباب بجامعة القاهرة، أعلنت أن انتخابات اتحاد الطلاب ستجرى في 8 كليات هي: الحقوق، والاقتصاد والعلوم السياسية، والإعلام، ودار العلوم، والهندسة، والزراعة، والصيدلة، والتمريض، وذلك بعد حسم المقاعد الخاصة بعضوية اللجان الطلابية "بالتزكية" في باقي الكليات.

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