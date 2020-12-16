تطورات مثيرة في انتقال لابا كودجو إلى الأهلي

الأربعاء 16/ديسمبر/2020 - 03:39 م
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
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بات انتقال التوجولي لابا كودجو، مهاجم نادي العين الإماراتي، إلى النادي الأهلي، مهدد بالفشل، بسبب طلبات ناديه الإماراتي.

حيث طلب نادي العين الإماراتي انتقال حسين الشحات، مقابل الموافقة على رحيل المهاجم التوجولي للنادي الأهلي، وقوبل هذا الطلب بالرفض.

وأبلغ بيتسو موسميانى، مدرب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلى، إدارة الأحمر باستبعاد جيرالدو من القائمة لعدم حاجته لخدماته، ولإضافة المهاجم الأجنبي الجديد المقرر التعاقد معه خلال الفترة المقبلة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة نظيره غزل المحلة، يوم الجمعة المقبل الموافق الثامن عشر من شهر ديسمبر الجاري، عند الساعة السابعة والنصف مساءا بتوقيت القاهرة، على أرضية ملعب ستاد الأهلي وي السلام.

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