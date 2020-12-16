الجمباز يعيد تشكيل مجالس إدارات المناطق للارتقاء بالمنظومة الإدارية والفنية

قرر مجلس ادارة الاتحاد المصرى للجمباز برئاسة الدكتور إيهاب أمين رئيس مجلس الإدارة وعضو مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية فى الجلسة الاخيرة التى عقدت مؤخرا ، إعادة تشكيل مجالس إدارات المناطق .

حيث تم تشكيل منطقة القاهرة على النحو التالى

حازم النصيرى رئيسا للمنطقة ، وإيمان ذكى نائبة للرئيس ، و عضويه كل من المقدم وائل الشيمى

، والدكتور هشام علاء العركى ، والدكتورة سلمي إسماعيل





أما منطقة الأسكندرية والدلتا فجاءت تشكيلها كالتالى ، هشام صبحى رئيس المنطقة ، ويسرى عمارة نائبا للرئيس ، وعضوية كل من:





الدكتورة ريم محمد الدسوقى ، والدكتورة زيزت عزيز صبحى ، والعقيد محمد عبد السيد عبد الوهاب.





يأتى ذلك ضمن خطة مجلس ادارة الاتحاد لتطوير المنظومة الإدارية ، وإعادة الهيكله للارتقاء بالمستوى الادارى والفنى لرياضة الجمباز .