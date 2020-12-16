الجمباز يعيد تشكيل مجالس إدارات المناطق للارتقاء بالمنظومة الإدارية والفنية

الأربعاء 16/ديسمبر/2020 - 02:00 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
Advertisements
قرر مجلس ادارة الاتحاد المصرى للجمباز برئاسة الدكتور إيهاب أمين رئيس مجلس الإدارة وعضو مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية فى الجلسة الاخيرة التى عقدت مؤخرا ، إعادة تشكيل مجالس إدارات المناطق .
 
حيث تم تشكيل منطقة القاهرة على النحو التالى 
حازم النصيرى رئيسا للمنطقة ، وإيمان ذكى نائبة للرئيس ، و عضويه كل من المقدم وائل الشيمى
، والدكتور هشام علاء العركى ، والدكتورة سلمي إسماعيل 

أما منطقة الأسكندرية والدلتا فجاءت تشكيلها كالتالى ، هشام صبحى رئيس المنطقة ، ويسرى عمارة نائبا للرئيس ، وعضوية كل من:

الدكتورة ريم محمد الدسوقى ، والدكتورة زيزت عزيز صبحى ، والعقيد محمد عبد السيد عبد الوهاب.

يأتى ذلك ضمن خطة مجلس ادارة الاتحاد لتطوير المنظومة الإدارية ، وإعادة الهيكله للارتقاء بالمستوى الادارى والفنى لرياضة الجمباز .

أخبار تهمك

زيزو يضع شرطا خرافيا لتجديد عقده مع الزمالك

منذ حوالي 17 ساعة

كومان يعلن قائمة برشلونة لمواجهة سوسيداد

منذ 40 دقيقة

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة مدوية عن منتخب مصر

منذ يوم

عاجل - إصابة موسيماني المديرالفني للأهلي بفيروس كورونا

منذ ساعة و 13 دقيقة

دقيقة حداد قبل بدء جميع تدريبات الأهلي لمدة ثلاثة أيام

منذ أقل من ساعة

هيرنانديز: لن أعود لريال مدريد

منذ أقل من ساعتين

جلسة بين عبد الحفيظ والجهاز المعاون لبحث القيادة الفنية أمام غزل المحلة

منذ نصف ساعة

عاجل.. السيسي يُصدر قرارًا بتعيين اللواء محمد حجازي قائدًا لقوات الدفاع الجوي

منذ حوالي 5 ساعات

جيرالدو يقترب من الرحيل عن الأهلي

منذ 43 دقيقة

مستشار الرئيس للصحة يُفجر مفاجأة عن لقاحات كورونا

منذ حوالي 6 ساعات

تشكيل برشلونة المتوقع لمواجهة ريال سوسيداد في الدوري الإسباني

منذ ساعة و 16 دقيقة

الأهلي يرفض رحيل حسين الشحات

منذ حوالي 3 ساعات

الأرصاد تكشف موعد نهاية موجة الطقس السيئ.. وسقوط الأمطار على هذه المناطق

منذ حوالي 17 ساعة

بعد إصابته بفيروس كورونا.. من يقود الأهلي في غياب موسيماني؟

منذ ثلث ساعة

عاجل.. أمطار غزيرة على محافظتي القاهرة والجيزة

منذ حوالي 8 ساعات

بعد إصابته بكورونا.. موسيماني مهددًا بعدم السفر مع بعثة الأهلي إلى النيجر

منذ أقل من نصف ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:54 م

جيرالدو يقترب من الرحيل عن الأهلي

مستشار الرئيس للصحة يُفجر مفاجأة عن لقاحات كورونا

08:19 ص

عاجل.. أمطار غزيرة على محافظتي القاهرة والجيزة

07:04 ص

دقيقة حداد قبل بدء جميع تدريبات الأهلي لمدة ثلاثة أيام

01:48 م

عاجل - إصابة موسيماني المديرالفني للأهلي بفيروس كورونا

01:24 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: بعد انخفاض الفقر.. متى يرتفع دخل الطبقة المتوسطة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (9) | أكذوبة اغتيال عبد الناصر بالتدليك بالسم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: النائب السوبر مان