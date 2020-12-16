الجمباز يعيد تشكيل مجالس إدارات المناطق للارتقاء بالمنظومة الإدارية والفنية
الأربعاء 16/ديسمبر/2020 - 02:00 م
الفجر الرياضي
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قرر مجلس ادارة الاتحاد المصرى للجمباز برئاسة الدكتور إيهاب أمين رئيس مجلس الإدارة وعضو مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية فى الجلسة الاخيرة التى عقدت مؤخرا ، إعادة تشكيل مجالس إدارات المناطق .
حيث تم تشكيل منطقة القاهرة على النحو التالى
حازم النصيرى رئيسا للمنطقة ، وإيمان ذكى نائبة للرئيس ، و عضويه كل من المقدم وائل الشيمى
، والدكتور هشام علاء العركى ، والدكتورة سلمي إسماعيل
أما منطقة الأسكندرية والدلتا فجاءت تشكيلها كالتالى ، هشام صبحى رئيس المنطقة ، ويسرى عمارة نائبا للرئيس ، وعضوية كل من:
الدكتورة ريم محمد الدسوقى ، والدكتورة زيزت عزيز صبحى ، والعقيد محمد عبد السيد عبد الوهاب.
يأتى ذلك ضمن خطة مجلس ادارة الاتحاد لتطوير المنظومة الإدارية ، وإعادة الهيكله للارتقاء بالمستوى الادارى والفنى لرياضة الجمباز .