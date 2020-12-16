شوبير يوضح موقف أجايي وصفقة الأهلي المقبلة

أوضح الإعلامي أحمد شوبير، موقف النادي الأهلي خلال سوق الانتقالات الشتوية القادمة، وحسم موقف النيجيري جونيور أجايي، مهاجم الفريق.





ويعاني أجايي من إصابة في الوتر الوحشي بجوار وتر أكيلس، ستبعده عن الملاعب لفترة لن تقل عن 3 أشهر، بحسب التقارير.





وقال شوبير في تصريحات عبر برنامجه الإذاعي بمحطة أون تايم سبورت إف إم: "يعاني 3 من نجوم الأهلي من لعنة الإصابات، وهم حسين الشحات وجونيور أجايي وناصر ماهر".





وتابع: "سيغيب الشحات لمدة 15 يوماً، بينما سيغيب ناصر ماهر لمدة شهر، وأجيي لنحو 3 أشهر".





وأضاف: "الأهلي لا يفكر في الاستغناء عن خدمات جونيور أجايي على الإطلاق، ولا نية لذلك".





وأتم: "هناك مهاجم قادم للقلعة الحمراء، خلال سوق الانتقالات الشتوية".



