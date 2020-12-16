من البداية للنهاية.. كل ما تريد معرفته عن انتخابات اتحاد الطلاب

تشهد الجامعات خلال الفترة المقبلة عرس ديمقراطي مصغر بسبب انطلاق انتخابات اتحاد الطلاب، تلك الخطوة التي تلعب دور في الحياة الجامعية للشباب، لما يتبعها من خطوات تساهم في إعلاء قيمة رأي الشباب في المجتمع المصري.





وفيما يلي يقدم "الفجر" أبرز المعلومات عن انتخابات اتحاد الطلاب التي ستشهدها جامعات مصر خلال الفترة المقبلة:





- انتخابات الاتحادات الطلابية تمثل المنصة الشرعية للطلاب، وتساعد على خلق قيادات طلابية واعية ملمة بقضايا الطلاب والشباب عامة، حسب تصريحات الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي.





- في بداية نوفمبر انطلقت مرحلة تلقي طلبات الترشح لانتخابات اتحادات الطلاب على مستوى الكليات بالجامعات المصرية، وذلك وفقًا للجدول الذي أعلنته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أواخر شهر أكتوبر الماضي.





- تلقى الطلبات استمر 3 أيام وفقا شروط معينة وهي أن يكون الطالب المترشح مصري الجنسية، ومسددًا للرسوم الدراسية، ومعروفًا بحسن الخلق والسمعة الطيبة، ولديه نشاط ملحوظ في مجال عمل اللجنة المرشح لها، ولم يعاقب من قبل بعقوبة مقيدة للحرية أو بوقف العضوية بالاتحاد، بجانب أن يكون مستجدًا في فرقته وغير باقٍ للإعادة، وألا يكون منتميًا لأي جماعة يجرمها القانون.





- حدد الجدول الزمنى لانتخابات الاتحادات الطلابية بالجامعات، اليوم الأربعاء، 16 ديسمبر، لإعلان الكشوف النهائية بأسماء المرشحين للانتخابات وذلك بعد الانتهاء من فحص الطعون المقدمة على أسماء الطلاب المرشحين على مستوى الكليات.





- من المقرر أن يتم بدء الدعاية الانتخابية غدا الخميس 17 ديسمبر ولمدة 3 أيام، فيما تجرى انتخابات الجولة الأولى بالكليات والفرز وإعلان النتائج يوم الأحد 20 ديسمبر، والإعادة فى اليوم التالى.





- تجرى انتخابات أمناء اللجان ومساعديهم على مستوى الكليات يوم الثلاثاء 22 ديسمبر، واليوم التالى 23 ديسمبر انتخابات رئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الكليات.





- تختتم أعمال الانتخابات الطلابية الخميس 24 ديسمبر بانتخاب رئيس اتحاد الجامعة ونائبه وأمناء اللجان ومساعديهم على مستوى الجامعة.





- الانتخابات تجرى وسط تطبيق إجراءات الوقاية من فيروس كورونا المستجد، من خلال التشديد من قبل مكاتب إدارة رعاية الشباب على الالتزام بارتدات الكمامة الطبية، ومراعاة إجراءات التباعد الاجتماعى وتنظيم دخول الطلاب.