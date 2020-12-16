جوارديولا ينصح أرسنال بشأن أرتيتا

الأربعاء 16/ديسمبر/2020 - 01:56 م
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
Advertisements

قدم الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، النصيحة لنادي أرسنال بشأن ميكيل أرتيتا المدير الفني للجانرز.

جاء ذلك بعد البداية السيئة لميكيل أرتيتا مع أرسنال في بطولة الدوري الإنجليزي لهذا الموسم.

وقال جوارديولا خلال تصريحات صحفية: "لا يوجد مدرب أفضل لقيادة آرسنال هذا العام أو في العام المقبل".

وتابع: "لست مضطرا للإعلان عن دعمي لأنه يحظى به بالفعل فهو من أفضل المدربين الذين عملت معهم وشاهدتهم".

وواصل: "أثق في أنه سيغير الأوضاع وسيؤدي بالشكل الذي يتوقعه الجميع وعندما لا يمر فريق بفترة جيدة فلا بد من الصبر".

وأكمل: "إذا كنت عضوا بمجلس الإدارة لن تساورني الشكوك بشأن قدرته على وضع آرسنال في المكانة التي يستحقها".

أخبار تهمك

بعد إصابته بفيروس كورونا.. من يقود الأهلي في غياب موسيماني؟

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. السيسي يُصدر قرارًا بتعيين اللواء محمد حجازي قائدًا لقوات الدفاع الجوي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. أمطار غزيرة على محافظتي القاهرة والجيزة

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل - إصابة موسيماني المديرالفني للأهلي بفيروس كورونا

منذ ساعة و 14 دقيقة

دقيقة حداد قبل بدء جميع تدريبات الأهلي لمدة ثلاثة أيام

منذ أقل من ساعة

مستشار الرئيس للصحة يُفجر مفاجأة عن لقاحات كورونا

منذ حوالي 6 ساعات

زيزو يضع شرطا خرافيا لتجديد عقده مع الزمالك

منذ حوالي 17 ساعة

الأرصاد تكشف موعد نهاية موجة الطقس السيئ.. وسقوط الأمطار على هذه المناطق

منذ حوالي 17 ساعة

جيرالدو يقترب من الرحيل عن الأهلي

منذ ساعة الا ربع

هيرنانديز: لن أعود لريال مدريد

منذ ساعتين

كومان يعلن قائمة برشلونة لمواجهة سوسيداد

منذ 41 دقيقة

بعد إصابته بكورونا.. موسيماني مهددًا بعدم السفر مع بعثة الأهلي إلى النيجر

منذ أقل من نصف ساعة

تشكيل برشلونة المتوقع لمواجهة ريال سوسيداد في الدوري الإسباني

منذ ساعة و 17 دقيقة

جلسة بين عبد الحفيظ والجهاز المعاون لبحث القيادة الفنية أمام غزل المحلة

منذ نصف ساعة

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة مدوية عن منتخب مصر

منذ يوم

الأهلي يرفض رحيل حسين الشحات

منذ حوالي 3 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:54 م

جيرالدو يقترب من الرحيل عن الأهلي

مستشار الرئيس للصحة يُفجر مفاجأة عن لقاحات كورونا

08:19 ص

عاجل.. أمطار غزيرة على محافظتي القاهرة والجيزة

07:04 ص

دقيقة حداد قبل بدء جميع تدريبات الأهلي لمدة ثلاثة أيام

01:48 م

عاجل - إصابة موسيماني المديرالفني للأهلي بفيروس كورونا

01:24 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: بعد انخفاض الفقر.. متى يرتفع دخل الطبقة المتوسطة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (9) | أكذوبة اغتيال عبد الناصر بالتدليك بالسم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: النائب السوبر مان