نادي قضاة مصر ينعى المستشار فتحي خليفة رئيس مجلس القضاء الأعلى الأسبق

نعى مجلس إدارة نادي قضاة مصر برئاسة المستشار محمد عبد المحسن ببالغ الحزن والأسى، المستشار فتحي عبد القادر خليفة رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى الأسبق.





ويستذكر نادي القضاة بمناسبة هذا المصاب الجلل، ما كان للراحل من سيرة عطرة وجهود محمودة ؛ إذ أفنى الفقيد حياته في خدمة القضاء، والتي بدأت عند تعيينه وكيلا للنائب العام عام ١٩٥٩ عقب تخرجه من جامعة القاهرة وتدرج بعدها في المناصب حتى تقلد رئيس مجلس القضاء الأعلى من عام ٢٠٠١ حتى عام ٢٠٠٦ كان فيها سيادته مثالا يحتذى به للقاضي المصري.





ويتقدم نادي قضاة مصر بأحر التعازي لأسرة الشيخ الفقيد، داعين الله سبحانه أن يسكنه فسيح جناته وأن ينزل عليه رحمته وأن يلهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون.



