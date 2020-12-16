أيمن حفني لـ"الفجر الرياضي": عائشة في حالة تحسن.. والظهور إعلامياً مرفوض

الأربعاء 16/ديسمبر/2020 - 01:34 م
بوابة الفجر
محمد ذكي
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كشف أيمن حفني نجم نادي الزمالك السابق، ومصر المقاصة الحالي، أخر التطورات بشأن إصابة بنته عائشة بمرض السرطان الخبيث.


وقال أيمن حفني في تصريحات خاصة لـ"الفجر الرياضي" : الحمد لله، عائشة في حالة تحسن يوم عن الآخر، بفضل دعوات الجميع.


وأضاف : أيمن يونس الرئيس التنفيذي للجنة الكرة بنادي الزمالك، تواصل معي للاطمئنان على حالة عائشة، وطلب مني التواجد في نادي الزمالك ومشاهدة التدريبات الجماعية للفريق.


وواصل حفني تصريحاته :  منذ رحيلي عن الزمالك، لم اقوم بزيارة النادي، رغم أن عائلتي طلبت مني أكثر من مرة الذهاب على سبيل الفسحة.


وأتم : تلقيت اتصالات كثيرة من وسائل الاعلام، عقب رحيلي عن الزمالك، ولكن احتراماً للمسئولين بالقلعة البيضاء، كنت أرفض لأن الجميع بوسائل الإعلام يسعى لكشف كواليس رحيلي ونشر التصريحات او الهجوم على لاعب أو مدير فني سابق.


ورحل ايمن حفني الموسم الماضي من صفوف نادي الزمالك، إلى فريق مصر المقاصة  لكنه لم يتم قيده بسبب خطأ اداري فتمت اعارته لنادي المقاولون في الانتقالات الشتوية، ثم قُطعت اعارته وعاد أيمن إلى قوائم الانتظار من جديد بدون نادي .

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