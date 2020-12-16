رئيس هيئة الثروة السمكية يفتتح موسم الصيد بكفر الشيخ

الأربعاء 16/ديسمبر/2020 - 01:34 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
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افتتح الدكتور صلاح مصيلحي رئيس الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، موسم الصيد بمزرعة الزاوية السمكية بكفر الشيخ، وذلك في إطار ما تبذله الدولة لتنمية الثروة السمكية، ونيابة عن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والمهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة.

وتفقد خلال الزيارة صوب تفريخ أسماك البلطي وتجربة IPRS وحلقة غسيل وفرز الأسماك، مؤكدًا أن موسم الصيد بدأ الأسبوع الماضي بمزرعة المنزلة، معربًا عن سعادته بزيادة الإنتاج هذا العام عن السنوات السابقة بمزرعة المنزلة، متوقعا أن يزيد الانتاج هذا الموسم بمزرعة الزاوية أسوة بما تم بمزرعة المنزلة.

وأشار مصيلحي، إلى تعدد أنواع الأسماك بمزرعة الزاوية ومنها أسماك البلطي والقراميط والبياض والمبروك بالإضافة إلى أسماك العائلة البورية وجميعها صالحة للاستزراع فى المياة العذبة.

وكما تفقد محطة تحضين الخشعة، وأثنى على العمل بالمحطة وما تم من تطوير خلال الفترة السابقة، موضحا أن المحطة بها 12 حوض جاهزين للصيد، موجها بسرعة الانتهاء من أعمال التطوير المطلوبة بالمحطة لتحويلها لمزرعة نموذجية.

وقام رئيس هيئة الثروة السمكية أيضا بزيارة بحيرة البرلس وتابع أعمال التطوير وإزالة الحشائش والنباتات المائية بها وتفقد بعض المناطق مثل البركة الغربية ومنطقة النقعة والهوكسة بالإضافة لقناة برمبال.

وكان شهد افتتاح موسم الصيد بمزرعة الزاوية الدكتور أحمد سنى مدير عام المزارع والمهندس عيد بسيونى رئيس الادارة المركزية لمنطقة كفر الشيخ والمهندس يونس عبد الحميد مدير ادارة الانتاج والتشغيل والمهندس حسن بدير مدير مزرعة الزاوية والدكتور عبد العظيم محمد مدير محطة تحضين الخشعة.

وفي سياق متصل بحث رئيس هيئة الثروة السمكية مع المستشار الزراعي بالسفارة الفرنسية أوجه التعاون المشترك بين الحكومة الفرنسية والمصرية فى قطاع الثروة السمكية وتبادلا الآراء حول دعم وتطوير منظومة الاستزراع السمكى والمفرخات السمكية مع امكانية ترتيب عقد دورات تدريبية متخصصة فى مجال الاستزراع السمكى وصحة الأسماك.

وأكد مصيلحي على أن الهيئة بها العديد من الخبرات فى مجال الاستزراع السمكى العذب وأشار الى امكانية دعم الدول الأفريقية والنامية فى هذا المجال من خلال المشروعات التى تدعمها الحكومة الفرنسية.

وتم الاتفاق المبدئى على التعاون المشترك واعداد ورقة عمل من كلا الجانبين لعقد سبل التعاون والخطوات المستقبلية لذلك.

والجدير بالذكر ان السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الاراضي قد اكد في تصريحاته امس ان انتاجية مصر من الاسماك حوالى 2 مليون طن وانها تحتل المركز الاول افريقيا في الاستزراع السمكي والثالث عالميا في انتاج البطلي كما انها تحقق الاكتفاء الذاتي من الاسماك وان المشروعات القومية في مجال الثروة السمكية التي يتبناها الرئيس عبدالفتاح السيسي سوف تحقق فائضا لتصدير الاسماك للخارج لدعم الاقتصاد الوطني.
رئيس هيئة الثروة السمكية يفتتح موسم الصيد بكفر الشيخ
رئيس هيئة الثروة السمكية يفتتح موسم الصيد بكفر الشيخ
رئيس هيئة الثروة السمكية يفتتح موسم الصيد بكفر الشيخ
رئيس هيئة الثروة السمكية يفتتح موسم الصيد بكفر الشيخ
رئيس هيئة الثروة السمكية يفتتح موسم الصيد بكفر الشيخ
رئيس هيئة الثروة السمكية يفتتح موسم الصيد بكفر الشيخ

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موسم الصيد كفر الشيخ

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