



الاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة الدفعة الخامسة 2021 واسماء المستفيدين من منحة الـ 500 جنيه الدفعة الأخيرة (وزارة القوى العاملة)





منحة العمالة غير المنتظمة الدفعة الخامسة | العمالة غير المنتظمة يتم البحث عنها بالرقم القومي 2020 -2021 عن طريق الرسائل النصية، وهذا الأمر يشغل بال العديد من الأشخاص، ولهذا يدفعهم للبحث عبر محركات البحث بشكل متواصل من أجل التأكيد على استحقاق صرفها، وهذا يتم لقيام الحكومة المصرية بمراجعة جميع جميع بيانات المتقدمين واستثناء عدد منهم لعدم استيفائهم، وتم العمل علي شروط المنحة المستحقة للعمالة المصرية المتضررة فقط، بمن ظروف فيروس كورونا الحالية في جميع البلاد، والتي أوصى بها بنفسه رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي باستمرار صرفها على دفعات.





كيفية الاستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة بالرقم القومي

- أول خطوة على المتقدم يجب مراعاة شروط المنحة وفتح الرسائل على الهاتف وكتابة 142.





- ثم بعد ذلك هذا يتوجب وضع الرقم القومي للمستحق صرف المنحة، والقيام بإرسال الرسالة.





- وإذا كان هذا المواطن المستعلم يستحق صرف هذه المنحة 500 جنيه، فعلي الفور يتم الرد بالموعد الرسمي لصرف المنحة والمنطقة التابعة له، وبجانب آخر إذا كان لا يستحق، ويتم الرد عليه أيضا برسالة تفيد أن الرقم

القومي المرسل لا يدخل تحت بند واستحقاق المنحة المقررة من الدولة.





اسماء مستفيدين منحة العمالة الغير منتظمة 2021

بعد أن يتم مراجعة العديد من شروط استحقاق منحة الـ500 جنيه لأي مواطن مصري، وسيكون تحت بند العمالة غير المنتظمة، فيجب على الفور تصلك على الموبايل الخاص به والذي قام بتسجيل عند فتح البيانات رسالة نصية من رقم 2030 يتم التأكيد فيها على الموعد النهائى لصرف المنحة الخامسة، وتتوجه للصرف من خلالها.



