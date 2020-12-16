تباطأ معدلات التضخم ببريطانيا في نوفمبر الماضي

الأربعاء 16/ديسمبر/2020 - 01:30 م
بوابة الفجر
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كشفت بيانات رسمية أن التضخم في بريطانيا تباطأ أكثر من المتوقع في نوفمبر مما قد يعكس خصومات الجمعة السوداء في ظل تراجع أسعار الملابس والأحذية بأعلى معدل خلال عشرة أعوام.

وقال مكتب الإحصاءات الوطنية إن أسعار المستهلكين زادت 0.3% على أساس سنوي بعد ارتفاعها 0.7% في أكتوبر تشرين الأول. وأشار استطلاع أجرته رويترز لآراء خبراء اقتصاد إلى قراءة 0.6%.

وتشير البيانات إلى أن التضخم قرب أدنى مستوى في خمسة أعوام عند 0.2% الذي سجله في أغسطس آب وهو مستوى بعيد جدا عن هدف بنك إنجلترا المركزي لمعدل تضخم أقل من اثنين بالمئة لكن قريبا منها.

وقال مكتب الإحصاءات الوطنية إن أسعار الملابس والأحذية انخفضت 2.7% في نوفمبر تشرين الثاني وحده وهو أكبر انخفاض مسجل في هذا الشهر مقارنة مع زيادة واحد بالمئة في العام الماضي.

وعلى أساس سنوي، انخفضت أسعار الملابس والأحذية 3.6% وهو أكبر انخفاض سنوي منذ يناير كانون الثاني 2010.

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التضخم في نوفمبر

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