الصحة البريطانية: 137897 شخصًا تلقوا اللقاح ضد كورونا حتى الآن

الأربعاء 16/ديسمبر/2020 - 01:29 م
بريطانيا
بريطانيا
وكالات
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قالت وزارة الصحة البريطانية، اليوم الأربعاء، إن 137897 شخصًا تلقوا اللقاح ضد فيروس كورونا حتى الآن، حسبما ذكرت وسائل إعلان أوروبية.


وفي وقت سابق، أعلن وزير الصحة البريطاني مات هانكوك، عن تحديد "نوع جديد من فيروس كورونا قد يكون مرتبطا بالانتشار الأسرع للفيروس في جنوب شرق البلاد".

 

وقال هانكوك في تصريح أمام البرلمان إنه تم تسجيل أكثر من 1000 إصابة بكورونا في الأيام القليلة الماضية، ومعظمها في جنوب البلاد، مبينا أن "التحليل الأولي يشير إلى أن هذا الفيروس المتغير ينمو بشكل أسرع".

 

وأضاف: "يجب أن أؤكد في هذه المرحلة أنه لا يوجد حاليا ما يشير إلى أن النوع الجديد من الفيروس قد يسبب مرضا خطيرا... كما أن أحدث النصائح السريرية تشير إلى أنه من غير المرجح أن تفشل هذه الطفرة في الاستجابة للقاح".

 

 

 

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