وزارة الرياضة: الاتحاد المصرى لكرة القدم يرسل لاعبين من المسجلين بالمنتخب لاستكمال قوام الفريق

الأربعاء 16/ديسمبر/2020 - 01:28 م
بوابة الفجر
محمد جمال
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في إطار التنسيق والتواصل المستمر خلال الساعات الماضية، وفى ضوء الحرص على سلامة لاعبي المنتخب المصرى للشباب وعلى استكمال المشاركة بالبطولة فقد تم التنسيق بين وزارة الشباب والرياضة والاتحاد المصرى لكرة القدم على سفر لاعبين من المسجلين بصفوف المنتخب إلى تونس لاستكمال قوام الفريق بما يمكن الفريق من استكمال خوض المنافسات .

ومن جانبه صرح الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة أنه تم الموافقة على تأجيل الطائرة الخاصة التي كان مقرراً لها اليوم الأربعاء لإعادة البعثة مع بقاء استعدادها للسفر في أي وقت يتم تحديده بموافقة معالى وزير الطيران المدنى وذلك لإعطاء الفرصة أمام الاتحاد المصرى لكرة القدم وجهاز منتخب الشباب لاستكمال المشاركة بالبطولة، وهو الأمر الذى يجرى حالياً من خلال الموافقة أيضاً على قيام الاتحاد المصرى لكرة القدم بإرسال لاعبين من المسجلين بالمنتخب لاستكمال قوام الفريق.

وأضاف وزير الرياضة أنه تم التنسيق أيضاً على سفر الدكتور محمد أبو العلا طبيب المنتخب الأول لتعضيد الفريق الطبي لمنتخب الشباب والموجود حالياً بتونس وذلك لمتابعة كافة التطورات الخاصة بالحالة الطبية للاعبين المصابين والمسحات الخاصة بالبعثة بالكامل خلال الأيام المقبلة.

وأكد وزير الرياضة أن سلامة اللاعبين تظل لها الأولوية وتحظى بالأهمية القصوى ، وان أية مستلزمات يتطلبها الموقف هي جاهزة ومتاحة بالفعل خلال الساعات المقبلة سواء فيما يتعلق بالطائرة الخاصة أو الرعاية الصحية الكاملة للبعثة وذلك بالتنسيق مع الجانب التونسى الذى أبدى حرصاً كبيراً على توفير وتيسير كل الدعم والرعاية للبعثة المصرية.

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