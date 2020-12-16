للمرة الثانية خلال 48 ساعة.. العثور على دولفين نافق على أحد الشواطئ بالغردقة

شهدت شواطئ مدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر، حادثا جديد لنفوق دولفين، حيث تم العثور على دولفين نافق من نوع الأنف الزجاجي على الشاطئ وذلك بعد ٤٨ ساعة من العثور على أنثى دولفين نافق آخر بشاطئ معهد علوم البحار شمال مدينة الغردقة.





وتلقى مسؤولو محميات البحر الأحمر بالغردقة بلاغا من إحدى جمعيات المحافظة على البيئة بوجود جسم طافي على سطح المياه بمنطقة جبل الحريم بالغردقة، وتم التعرف عليه بكونه جثة لأحد الدلافين النافقة وتم سحبه خارج المياه، وتبين من المعاينة أن الدولفين النافق من نوع ذو الأنف الزجاجي مكتمل النمو بطول يصل لـ٢ متر، وأن حالة الجثة سيئة نوعا ما حيث يوجد اهتراء وتهتك بالجلد في مناطق متفرقة من الجسم.



