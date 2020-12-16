عاجل - إصابة موسيماني المديرالفني للأهلي بفيروس كورونا

الأربعاء 16/ديسمبر/2020 - 01:24 م
بوابة الفجر
علي نبوي
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أثبتت المسحة الطبية التي أجراها الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إصابته بفيرىس كورونا.

وتعرض المدرب الجنوب إفريقي للإصابة بفيروس كورونا قبل مواجهة الفريق الأحمر أمام غزل المحلة والمقرر لها يوم الجمعة المقبل.

ومن المقرر أن يخضع موسيماني للعزل المنزلي وفقًا لبروتوكول وزارة الصحة.

ويستعد الأهلي لمواجهة غزل المحلة يوم الجمعة المقبل على ستاد السلام الدولي في الجولة الثانية لمسابقة الدوري الممتاز.

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