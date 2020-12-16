القضاء الإداري يرفض إيقاف عموميات النقابات الفرعية للمحامين بسبب كورونا

قضت محكمة القضاء الإداري -الدائرة الثانية-، خلال جلستها المنعقدة اليوم الأربعاء، برفض الدعويين المطالبتين بوقف تنفيذ القرار الصادر من مجلس النقابة العامة للمحامين، بالدعوة إلى عقد الجمعيات العمومية للموافقة من عدمه على إنشاء نقابة فرعية واحدة تشمل دائرة اختصاصها أكثر من محكمة ابتدائية وذلك في 9 محافظات، وعقد انتخابات النقابات الفرعية.



