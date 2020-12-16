تشكيل برشلونة المتوقع لمواجهة ريال سوسيداد في الدوري الإسباني

الأربعاء 16/ديسمبر/2020 - 01:21 م
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
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يلتقي نادي برشلونة أمام نظيره ريال سوسيداد، مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من عمر بطولة الدوري الإسباني الممتاز.


وتقام مباراة برشلونة أمام ريال سوسيداد، على أرضية ملعب كامب نو.


ويحتل برشلونة المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز برصيد 17 نقطة، بينما يمتلك ريال سوسيداد 26 نقطة، يحتل بها صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني.


ومن المتوقع أن يبدأ رونالد كومان المدير الفني لفريق برشلونة، اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: مارك أندريه تير شتيجن.
خط الدفاع: ديست، أروخوا، لينجليت، جوردي ألبا.
خط الوسط: فرينكي دي يونج، بوسكيتس، كوتينيو.
خط الهجوم: ميسي، جريزمان، بيدري.

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