أسعار الذهب العالمية تقفز إلى اعلي مستويتها في أسبوع

ارتفعت أسعار الذهب الأربعاء 16 ديسمبر لأعلى مستوى في أسبوع إذ استند المعدن الأصفر إلى ارتفاع سجله في الجلسة السابقة بفضل آمال لمزيد من التحفيز الأميركي، بينما يترقب المستثمرون قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي بشأن السياسات.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1854.51 دولار للأونصة ، بعد أن بلغ أعلى مستوياته منذ التاسع من ديسمبر عند 1858.13 دولار. وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.2% إلى 1859.60 دولار.

هذا ويترقب المستثمرون الآن بيان السياسات الأخير لهذا العام الصادر عن الفدرالي الأميركي، ، إذ من المتوقع أن يُبقي المجلس على أسعار الفائدة عند صفر.

ويتوقع العديد من المحللين توقعات استرشادية جديدة بشأن المدة التي سيُبقي فيها المجلس على برنامجه الضخم لشراء سندات. لكن مكاسب الذهب كبحها ما بدا أنه تأهب لقاح مضاد لكوفيد-19 تطوره مودرنا لتلقي موافقة الجهات التنظيمية في الولايات المتحدة هذا الأسبوع مما دعم الأسهم الآسيوية.

وصعد البلاتين الذي يُستخدم في صناعة السيارات 0.5% إلى 1041.35 دولار للأونصة، بعد أن بلغ أعلى مستوى في أكثر من أسبوع عند 1045 دولارا في وقت سابق من الجلسة.

وارتفعت الفضة 0.7% إلى 24.66 دولار للأونصة وربح البلاديوم 0.7% إلى 2335.07 دولار.