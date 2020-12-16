أسعار النفط تتراجع بعد اعلان زيادة مفاجئة في المخزونات الأمريكية

الأربعاء 16/ديسمبر/2020 - 01:05 م
بوابة الفجر
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نزلت أسعار النفط الأربعاء 16 ديسمبر بفعل زيادة مفاجئة في مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة وبسبب استمرار مخاوف المستثمرين حيال تراجع الطلب على الوقود في ظل تشديد إجراءات العزل العام في أوروبا لمكافحة جائحة فير كورونا.

 

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 15 سنتا أو ما يعادل 0.3% إلى 50.61 دولار للبرميل بحلول الساعة 07:50 بتوقيت غرينتش، بينما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 13 سنتا أو ما يعادل 0.3% إلى 47.49 دولار للبرميل.

 

وزادت مخزونات الخام مليوني برميل في الأسبوع المنتهي في 11 ديسمبر كانون الأول إلى نحو 495 مليون برميل وفقا لمعهد البترول الأميركي.

 

وتوقع محللون انخفاضا 1.9 مليون برميل وفقا لاستطلاع للرأي أجرته رويترز. ومن المقرر صدور البيانات الحكومية الرسمية في وقت لاحق اليوم.

 

وحذرت وكالة الطاقة الدولية أمس الثلاثاء من أن توزيع لقاحات مضادة لفيروس كورونا هذا الشهر لمكافحة الجائحة لن يعكس سريعا الضربة الساحقة التي تلقاها الطلب العالمي على النفط.

 

وعدلت الوكالة بالخفض تقديرها للطلب على النفط بمقدار 50 ألف برميل يوميا هذا العام و170 ألف برميل يوميا للعام القادم، وأشارت إلى ندرة استخدام وقود الطائرات مع سفر عدد أقل من الأفراد جوا.

 

لكن إحراز تقدم على صعيد توزيع اللقاح استمر أمس الثلاثاء بعد أن بدا أن لقاح مضاد لكوفيد-19 تطوره مودرنا يتأهب للحصول على موافقة السلطات التنظيمية في الولايات المتحدة هذا الأسبوع.

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