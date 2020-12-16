"محسود" لـعمرو دياب تتصدر تريند "تويتر" و"اليوتيوب"

الأربعاء 16/ديسمبر/2020 - 01:05 م
بوابة الفجر
هبة أحمد
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تصدرت أغنية "محسود" للفنان عمرو دياب تريند الكلمات الأكثر تداولا على موقع"تويتر"، والأكثر بحثا عبر "اليوتيوب"، وذلك بعد ساعات قليلة من طرح البرومو الخاص بها.

أغنية "محسود" من كلمات تركي آل الشيخ، لحن خالد عز، وتوزيع عادل حقي، ميكساج وديجيتال ماستر أمير محروس، والأغنية سيتم طرحها قريبًا ضمن ألبوم "يا أنا يا لأ".

وفي سياق آخر، طرحت الصفحة الرسمية للفنان عمرو دياب على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" صباح أمس برومو أغنيته الجديدة "يا أنا يا لأ" وهي أول أغنيات ألبومه الجديد، والأغنية من كلمات أيمن بهجت قمر، لحن محمد يحيى، توزيع عادل حقي، ميكس وديجيتال ماسر أمير محروس.

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