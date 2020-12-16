وكيل تعليم الفيوم يتابع الامتحان التدريبي للصف الأول الثانوى العام

الأربعاء 16/ديسمبر/2020 - 01:02 م
بوابة الفجر
ريهام على
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تابع الدكتور أكرم حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، اليوم الأربعاء 16 ديسمبر ٢٠٢٠ م، الإمتحان التدريبي الإلكتروني لطلاب الصف الأول الثانوى العام بإدارة غرب الفيوم التعليمية وسط إجراءات إحترازية ووقائية.

حيث تفقد وكيل الوزارة عدد من المدارس الثانوية العامة بغرب الفيوم ومنها مدرسة الفيوم الثانوية للبنات، وذلك للإطمئنان على انتظام وانضباط لجان الامتحان التدريبي الإلكتروني بالمدرسة.

وقد اطمأن على تمكن الطلاب من الدخول على منصة الامتحان وتواجد مسئولي التطوير التكنولوجي بالمدارس، لحل أي مشكلة تكنولوجية قد تواجه أي طالب أثناء أداء الامتحان التجريبي.

وقد أكد وكيل الوزارة على أهمية أداء الطلاب الامتحان في هذا الوقت وقبل امتحانات الفصل الدراسي الأول كفرصة للطلاب للتعامل مع مفردات الأسئلة التي تقيس مهارات التفكير العليا.

كما أشار وكيل الوزارة إلى أن الامتحان التجريبي لطلاب الصف الأول الثانوي العام، يعد فرصة جيدة للتعامل مع أجهزة التابلت في أداء الامتحان باعتبار أنها السنة الأولى بالنسبة لهم في التعامل مع الأجهزة.

جدير بالذكر يؤدي الأربعاء 16 ديسمبر 2020م طلاب الصف الأول الثانوي العام الامتحان التدريبي في مادتي اللغة الأجنبية الأولى والجغرافيا.
وكيل تعليم الفيوم يتابع الامتحان التدريبي للصف الأول الثانوى العام
وكيل تعليم الفيوم يتابع الامتحان التدريبي للصف الأول الثانوى العام
وكيل تعليم الفيوم يتابع الامتحان التدريبي للصف الأول الثانوى العام
وكيل تعليم الفيوم يتابع الامتحان التدريبي للصف الأول الثانوى العام
وكيل تعليم الفيوم يتابع الامتحان التدريبي للصف الأول الثانوى العام
وكيل تعليم الفيوم يتابع الامتحان التدريبي للصف الأول الثانوى العام
وكيل تعليم الفيوم يتابع الامتحان التدريبي للصف الأول الثانوى العام
وكيل تعليم الفيوم يتابع الامتحان التدريبي للصف الأول الثانوى العام
وكيل تعليم الفيوم يتابع الامتحان التدريبي للصف الأول الثانوى العام
وكيل تعليم الفيوم يتابع الامتحان التدريبي للصف الأول الثانوى العام

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