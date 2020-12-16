رئيس هيئة الثروة السمكية: ننتج 2 مليون طن أسماك سنويًا

الأربعاء 16/ديسمبر/2020 - 12:59 م
بوابة الفجر
رقية جمال
Advertisements
قال الدكتور صلاح مصيلحي، رئيس هيئة الثروة السمكية، إن مصر الأولى إفريقيًا والسادسة عالميًا في إنتاج الأسماك من المزارع السمكية.

وأضاف "مصيلحي"، خلال حواره مع برنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأربعاء، أننا نتاج ما يقرب من 2 مليون طن أسماك سنويًا، تنقسم إلى فسمين 80 % منها من المزارع السمكية، و20% من الصيد من البحر الأبيض المتوسط والبحر الأحمر والنيل وقناة السويس والبحيرات، مشيرًا إلى أن مصر تولي اهتمام كبير بالمسطحات المائية وعدم الاعتداء عليها وفقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجاري تنميتها وضخ العديد من الاستثمارات لتنمية البحيرات لتعود لسابق عهدها في إنتاج الأسماك.

وتابع رئيس هيئة الثروة السمكية، أننا نستهدف زيادة الإنتاج لـ 3 مليون طن سنويًا خلال الفترة المقبلة، موضحًا أن القطاع الخاص داعم كبير للإنتاج السمكي في مصر فضلًا عن المشروعات القومية التي تتم للاستزراع السمكي، وقريبًا يفتتح الرئيس مشروع من أكبر المشروعات القومية شرق التفريعة.

أقرأ أيضًا..
قال الدكتور محمد القرش، المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة، إن هناك جهود كبيرة تقوم بها الدولة المصرية للتواصل مع الأشقاء الأفارقة؛ لاستغلال الموارد المتاحة لديهم، وتبادل الخبرات المتاحة لدى الدولة المصرية والتي لديها مراكز بحثية قادرة على إجراء البحوث التطبيقية في المجال الزراعي.

وأضاف "القرش"، خلال تصريحات تليفزيونية، أن حجم المشروعات التي تم افتتاحها منذ عام 2014 وحتى الآن كبير، وتدخل تكنولوجيات جديدة للقطاع الزراعي في إفريقيا مثل الصوب الزراعية والمزارع السمكية.

وتابع المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة، أن مصر الدولة الأولى بإفريقيا والشرق الأوسط في إنتاج الأسماك من المزارع، ولدبيها العديد من التجارب يمكن نقلها للأشقاء الأفارقة، كما يمكن نقل الخبرات للأشقاء الأفارقة من خلال المزارع النموذجية المشتركة التي يمكن إنشاءها بإفريقيا ويقوم عليها الفرح في إفريقيا لرفع قدراته، مشددًا على أن الدولة المصرية لديها اهتمام كبير بتطوير منظومة زراعات إفريقيا، وهناك اهتمام متبادل وشغف من الأشقاء الأفارقة للاستفادة من الخبرات المصرية لتطوير الموارد المتاحة لديهم، بما يحقق انتعاش كبير للشعوب الإفريقية.

أخبار تهمك

عاجل.. أمطار غزيرة على محافظتي القاهرة والجيزة

منذ حوالي 6 ساعات

الأرصاد تكشف موعد نهاية موجة الطقس السيئ.. وسقوط الأمطار على هذه المناطق

منذ حوالي 15 ساعة

ضحية تحرش ميت غمر: "خايفة اروح البلد.. بيهددوني بالقتل"

منذ حوالي 5 ساعات

بموافقة موسيماني.. الأهلي يقترب من ضم القاطرة البشرية

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة مدوية عن منتخب مصر

منذ يوم

زيزو يضع شرطا خرافيا لتجديد عقده مع الزمالك

منذ حوالي 16 ساعة

بعد ترحيبه بالانتقال للأهلي.. هل يحسم الأحمر صفقة «مرعب الحراس»؟

منذ حوالي 17 ساعة

طبيبة تحذر من لقاح فايزر: يعتمد على فكرة في منتهى الخطورة (فيديو)

منذ يوم

الأهلي يضع خطة محكمة لضم أفضل مهاجم في مصر

منذ حوالي 22 ساعة

مستشار الرئيس للصحة يُفجر مفاجأة عن لقاحات كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

هيرنانديز: لن أعود لريال مدريد

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. السيسي يُصدر قرارًا بتعيين اللواء محمد حجازي قائدًا لقوات الدفاع الجوي

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي يرفض رحيل حسين الشحات

منذ ساعتين

الأهلي يفتح خطوط الاتصال لحسم أولى صفقات الشتاء

منذ حوالي 21 ساعة

قرار هام من التعليم بشأن امتحانات الشهادة الاعدادية

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. إصابات كورونا تتجاوز الـ500 لليوم الثاني على التوالي (بيان رسمي)

منذ حوالي 13 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:19 ص

مستشار الرئيس للصحة يُفجر مفاجأة عن لقاحات كورونا

عاجل.. أمطار غزيرة على محافظتي القاهرة والجيزة

07:04 ص

عاجل.. السيسي يُصدر قرارًا بتعيين اللواء محمد حجازي قائدًا لقوات الدفاع الجوي

10:04 ص

الأرصاد تكشف موعد نهاية موجة الطقس السيئ.. وسقوط الأمطار على هذه المناطق

09:42 م

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة مدوية عن منتخب مصر

10:31 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: بعد انخفاض الفقر.. متى يرتفع دخل الطبقة المتوسطة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (9) | أكذوبة اغتيال عبد الناصر بالتدليك بالسم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: النائب السوبر مان