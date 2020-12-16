رئيس هيئة الثروة السمكية: ننتج 2 مليون طن أسماك سنويًا

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قال الدكتور صلاح مصيلحي، رئيس هيئة الثروة السمكية، إن مصر الأولى إفريقيًا والسادسة عالميًا في إنتاج الأسماك من المزارع السمكية.



وأضاف "مصيلحي"، خلال حواره مع برنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأربعاء، أننا نتاج ما يقرب من 2 مليون طن أسماك سنويًا، تنقسم إلى فسمين 80 % منها من المزارع السمكية، و20% من الصيد من البحر الأبيض المتوسط والبحر الأحمر والنيل وقناة السويس والبحيرات، مشيرًا إلى أن مصر تولي اهتمام كبير بالمسطحات المائية وعدم الاعتداء عليها وفقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجاري تنميتها وضخ العديد من الاستثمارات لتنمية البحيرات لتعود لسابق عهدها في إنتاج الأسماك.



وتابع رئيس هيئة الثروة السمكية، أننا نستهدف زيادة الإنتاج لـ 3 مليون طن سنويًا خلال الفترة المقبلة، موضحًا أن القطاع الخاص داعم كبير للإنتاج السمكي في مصر فضلًا عن المشروعات القومية التي تتم للاستزراع السمكي، وقريبًا يفتتح الرئيس مشروع من أكبر المشروعات القومية شرق التفريعة.



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قال الدكتور محمد القرش، المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة، إن هناك جهود كبيرة تقوم بها الدولة المصرية للتواصل مع الأشقاء الأفارقة؛ لاستغلال الموارد المتاحة لديهم، وتبادل الخبرات المتاحة لدى الدولة المصرية والتي لديها مراكز بحثية قادرة على إجراء البحوث التطبيقية في المجال الزراعي.



وأضاف "القرش"، خلال تصريحات تليفزيونية، أن حجم المشروعات التي تم افتتاحها منذ عام 2014 وحتى الآن كبير، وتدخل تكنولوجيات جديدة للقطاع الزراعي في إفريقيا مثل الصوب الزراعية والمزارع السمكية.



وتابع المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة، أن مصر الدولة الأولى بإفريقيا والشرق الأوسط في إنتاج الأسماك من المزارع، ولدبيها العديد من التجارب يمكن نقلها للأشقاء الأفارقة، كما يمكن نقل الخبرات للأشقاء الأفارقة من خلال المزارع النموذجية المشتركة التي يمكن إنشاءها بإفريقيا ويقوم عليها الفرح في إفريقيا لرفع قدراته، مشددًا على أن الدولة المصرية لديها اهتمام كبير بتطوير منظومة زراعات إفريقيا، وهناك اهتمام متبادل وشغف من الأشقاء الأفارقة للاستفادة من الخبرات المصرية لتطوير الموارد المتاحة لديهم، بما يحقق انتعاش كبير للشعوب الإفريقية.



