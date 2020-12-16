831 طالبا يخوضون انتخابات الاتحادات الطلابية بجامعة بنها

أعلنت اللجنة المشرفة علي انتخابات الاتحادات الطلابية بجامعة بنها برئاسة الدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، عن أن عدد الطلاب المقبولين لخوض ماراثون الانتخابات بلغ 831 مرشحا، فيما بلغ عدد الطعون المقدمة 73 طعنا تم قبول 21 منهم، كما تم قبول تنازل 16 مرشحا من الطلاب.





من جانبه أكد الدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب علي أن الجامعه وكلياتها استعدت استعدادًا كاملًا لإجراء الانتخابات الطلابية في نزاهة وشفافية كاملة.





وأشار سمير إلى حرص الجامعة أن تجري الانتخابات الطلابية في حيادية كاملة ودون أى تدخل وأن تعطي الحرية كاملة للطلاب لاختيار من يمثلهم في الاتحادات الطلابية على مستوى الجامعة والكليات.





من جانبه قال الدكتور خالد عيسوى منسق عام الأنشطة الطلابية انه تم اليوم إعلان الكشوف النهائية للمرشحين بعد استقبال الطعون وفحصها، مشيرا الى ان الدعاية الانتخابية سوف تبدأ غدا الخميس 17 ديسمبر، فيما تجرى انتخابات الجولة الأولى بالكليات والفرز وإعلان النتائج يوم الأحد 20 ديسمبر والإعادة في اليوم التالي.





وكان الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها قد اعلن تشكيل لجنة مركزية بإدارة الجامعة للإشراف على انتخابات الاتحادات الطلابية بمراحلها المختلفة





وقال السعيد إن اللجنة المشكلة برئاسة الدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وعضوية الدكتور محمد منصور وكيل كلية الحقوق لشئون التعليم والطلاب والدكتور خالد عيسوي منسق عام الأنشطة الطلابية والدكتور أحمد نجيب مدير مركز إعداد القادة والدكتور مصبح الكحيلي مدير عام رعاية الشباب بالجامعة وعدد 2 من الطلاب المتميزين في الأنشطة الطلابية غير المرشحين.



