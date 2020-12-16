الأهلي يكشف موقف أجاي مع الفريق بعد الإصابة

الأربعاء 16/ديسمبر/2020 - 12:54 م
بوابة الفجر
محمد جمال
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تعرض النجم النيجيري جونيور أجاي لاعب هجوم النادى الأهلى للإصابة من بعد نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الزمالك ستغيبه عن الملاعب خلال الفترة المقبلة.

ونفى سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي ، ما يتردد بشأن رفع إسم النيجيري جونيور أجاي لاعب الفريق من القائمة في الموسم الجاري بسبب إصابته.

وأوضح عبد الحفيظ في تصريحاته ببرنامج اللعيب المذاع على قناة mbc  مصر ، أن الإصابة التي يعاني منها اللاعب لن تغيبه لفترة طويلة للدرجة التي تدفع الجهاز الفني لرفع اسمه من القائمة ، مؤكداً أن اللاعب سيعود خلال شهرين ونصف على الأكثر وبالتالي لن يتم رفع اسمه.

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