رئيس جامعة بني سويف يوقع بروتوكول تعاون مع الهيئة القومية للاستشعار عن بعد

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وقع الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف والدكتور محمد بيومي زهران، رئيس الهيئة القومية للاستشعار من بعد بروتوكول تعاون بين الهيئة وجامعة بنى سويف، وذلك في ضوء التحول الرقمي الذي تتبناه القيادة السياسية لتحقيق التنمية الشاملة المستدامة.



وأشاد رئيس الجامعة بتوقيع بروتوكول التعاون بين الجامعة وهيئة الاستشعار وذلك في ضوء بناء الكوادر وتطبيق البحوث والدراسات والمشروعات وتبادل المعلومات والخبرات في مجال علوم الاستشعار من البعد وتكنولوجيا الفضاء.



ومن جانبه أوضح رئيس الجامعة أن البروتوكول يهدف إلى تكامل الجهود والتعاون العلمي لإثراء العملية التعليمية، وتحقيق الإمكانيات العلمية والمادية لدى الطرفين من معامل ومراكز بحثية وورش إنتاجية وكوادر مؤهلة، علاوة على إقامة المؤتمرات وورش العمل والندوات وبرامج التدريب المشتركة لنشر المعرفة بعلوم الاستشعار عن بعد وعلوم وتكنولوجيا الفضاء، كما يتم الإشراف المشترك على رسائل الماجستير والدكتوراة.



وخلال توقيع البروتوكول، أشار الدكتور منصور حسن إلى النقلة النوعية التي تشهدها جامعة بني سويف خلال الفترة الأخيرة، مضيفا أهمية وتميز الجامعة بين المؤسسات التعليمية خاصة في ظل ما تشهده المنظومة التعليمية من تفعيل مبادرات التعلم الإلكتروني والتعليم عن بعد.



وأكد على أهمية الدور الذي تقوم به الهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء، ومراكزها البحثية ودورها في تحويل مخرجات البحث العلمي إلى تطبيقات يستفيد منها المجتمع، مؤكدا حرص الجامعة على توفير كافة سبل التعاون مع وكالة الفضاء المصرية من أجل تحقيق الأهداف المشتركة، واستحداث ونقل وتطوير برامج وتكنولوجيا الفضاء بكلية علوم وتكنولوجيا الفضاء.



وأستعرض دكتور بيومي زهران المشروعات التعاقدية الدولية والمحلية، والتي تشمل عدة مشروعات منها: بروتوكولات التعاون المشترك، والدراسات الميدانية والاستشارات العلمية، ومشروعات التعاقدات الدولية مع الاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي.



وأضاف الدكتور أسامة شلبية، عميد كلية علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء أن آليات التعاون تتضمن المشاركة الكاملة والتي تشمل دراسة الجدوى الفنية والاقتصادية للمشروع وإعداد الخطة الزمنية والتخطيط والتمويل والتنفيذ والمتابعة طبقا لطبيعة كل مشروع.



حضر مراسم التوقيع الدكتور أسامة شلبية عميد كلية علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء والدكتور حسين الشافعى رئيس مجلس إدارة الشركة المصريه لتطبيقات الفضاء، والدكتورة غادة عطا رئيس شعبة التدريب، واللواء محمد نجيب عضو مجلس الإدارة، ونواب رئيس الشركة ورؤساء الشعب العلمية بالهيئة.



جدير بالذكر قام الدكتور منصور حسن فى نهاية اللقاء بإهداء درع الجامعة الى الدكتور محمد بيومي زهران رئيس الهيئة والدكتور حسين الشافعى رئيس الشركة المصرية لتطبيقات الفضاء كما اهدى رئيس الجامعة شهادات تقدير لرؤساء الشعب العلمية.