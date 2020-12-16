شاهد.. فتاة تتحدى مرض نادر وتقطع 140 كليو متر بدراجة لتصل إلى قمة الجلالة

الأربعاء 16/ديسمبر/2020 - 12:46 م
بوابة الفجر
رقية جمال
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عرض برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع عبر القناة الأولى، اليوم الأربعاء، تقريرًا تلفزيونيًا عن فتاة تدعى سالي حسني المرض وقطعت 140 كم بدراجة ووصلت إلى قمة جبل الجلالة.

واجتاح مرض نادر جسد سالي حسني، عرفت فيما بعد أن اسمه متلازمة الإغراق والتي جعلت جسدها يغرق عند تناول الطعام، مما أدخلها في سلسلة من الجراحات المعقدة ودب الوهن في جسدها، لكنها رفضت الاستسلام وقررت أن تكون أداة لرسم الفرحة على شفاه البسطاء فمنحتهم الطعام الذي حُرمت منه وشاركتها لحظات السعادة وحاولت حمايتهم من برد الشتاء.

وبالرغم من كل هذا، فإن حلمها وتحديها وإصرارها على تخطي الصعاب ظل يراودها، وبعد شهور من الصراع وقررت ألا تستسلم وبحثت عن شغف تعود به إلى حياتها الطبيعية بعيدا عن الأدوية أو المساعدات الطبية لعلها تثبت لنفسها قبل أن تثبت للجميع أنه لا وجود للمستحيل وأن بالإرادة وبالتحدي تستطيع التغلب على العقبات.

وبالتفوق الذاتي فيما تحب أن تفعله، عادت بها ذاكرتها إلى صديقتها القديمة الدراجة حاملة أحلامها وانطلقت في مدينة الجلالة وتمكنت من اجتياز 140 كم بالدراجة، مستقلة جبلًا أعلى من الآلام ومرتقية فوق سطح البحر فيما يقارب ارتفاع الهرم الأصغر وأنجزت تحدي الجلالة وفي يدها السوائل التي تحيا عليها منذ سنين بطاقة جسدية هزيلة، ولكن شغفها وحلمها ورغبتها في التحدي دفعتها للوصول حتى خط النهاية.

وقالت سالي حسني، خلال تصريحات عبر تطبيق "زووم"، إنها شاركت في مسابقة تُنظم في الجلالة مرة كل عام، مشيرةً إلى أن الطريق صعب للغاية: "كانت هذه المشاركة حلما بعيدًا بالنسبة إليّ، إذ أن مطلع الجبل يقدر بنحو 40 كم من إجمالي 140 كم، لكني اخترت التدريب والإصرار والعظيمة، كما أن كل من حولي دعموني استطعت أن أكمل الطريق".

وأضافت: "أي حاجة في الدنيا محتاجة تمرين واستمرارية، وأي تحدي طعم لحياتي، وكل حاجة بتمشي بإذن الله، وده سبب إني بكمل حياتي وعاوزة أعيش يومي، والنجاح دايما بيجيب نجاح، وهو ده الدواء الحقيقي لجسمي".

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