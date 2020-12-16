هيرنانديز: لن أعود لريال مدريد

الأربعاء 16/ديسمبر/2020 - 12:39 م
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
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تحدث الفرنسي ثيو هيرنانديز، الظهير الأيسر لنادي ميلان الإيطالي، على إمكانية عودته للعب مع ريال مدريد، في الفترة المقبلة.

وانتقل ثيو هيرنانديز من ريال مدريد إلى نادي ميلان في عام 2019، مقابل 20 مليون يورو.

وقال هيرنانديز، في حوار أجراه مع إذاعة "أوندا سيرو" الإسبانية: "أعيش أفضل لحظة في مسيرتي، على الأقل أعتقد أنا ذلك، وأشعر أنني بحالة جيدة جدًا في ميلان وأقدم مستويات ممتازة".

وتابع: "إذا كان الأمر بيدي سأبقى في ميلان مدى الحياة. ليس لديّ رغبة في العودة إلى ريال مدريد. أرى الأمر بهذه الصورة".

وواصل: "لا أعرف إذا كانوا في ريال مدريد يشعرون بأي ندم على رحيلي. أعلم أنني ذهبت هناك في سن مبكر جدًا، ولم ألعب كثيرًا وهذا يفقدك ثقتك بنفسك، لكن في ميلان حصلت على دقائق كثيرة".

وأكمل: "إبراهيموفيتش؟ إنه لاعب رائع. يساعدنا وينصحنا جيدًا، إنه جوهري في الفريق".

وأكمل: "دياز؟ إبراهيم جيد جدًا، ويقوم بأشياء ممتازة معنا".

وأتم: "الفوز بالدوري الإيطالي؟ ميلان لم يقدم أداءً جيدًا لسنوات عديدة، أعتقد أنه يمكننا إبعاد اللقب عن يوفنتوس".

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