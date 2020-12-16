الخميس.. أبطال "ما وراء الطبيعة" في "معكم" منى الشاذلي

الأربعاء 16/ديسمبر/2020 - 12:33 م
بوابة الفجر
الفجر الفني
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يحل أبطال مسلسل "ما وراء الطبيعة" ضيوفا على برنامج "معكم" الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي على قناة cbc، غدا الخميس في تمام الساعة التاسعة مساء.

يتحدث خلال اللقاء كل من الفنان أحمد أمين والفنانة آية سماحة والطفلة ريم عبد القادر عن كواليس المسلسل وتفاصيل الاستعداد للشخصيات، وردود الفعل بعد عرضه، خاصة من تلاميذ الدكتور أحمد خالد توفيق. كما تجمعهم العديد من المواقف الطريفة خلال الحلقة.

برنامج معكم منى الشاذلي يبث من الأربعاء إلى الجمعة على قناة cbc، في تمام الساعة التاسعة مساء.

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