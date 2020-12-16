باحث بمرصد الأزهر: عقدنا 3 جلسات في مجلس الأمن لنبذ العنف والتطرف (فيديو)

قال الدكتور مجدي فريد، الباحث في مرصد الأزهر لمكافحة التطرف، إنه انطلاقا من أهمية الالتحام مع المتلقي وبخاصة الفئة الشبابية شارك المرصد في العديد من الأنشطة الميدانية لتوعية الشباب وتصحيح المفاهيم المغلوطة لديهم.





وأضاف "فريد"، خلال حواره مع مراسل برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع عبر القناة الأولى، اليوم الأربعاء، أن الأنشطة الميدانية كانت عبارة عن ورش عمل ومحاضرات وندوات ومشاركات في مؤتمرات دولية ومحلية.





وتابع الباحث في مرصد الأزهر لمكافحة التطرف، أن حملة "طرق الأبواب" كانت من أبرز الأنشطة الميدانية التي قام بها المرصد من أجل الوصول إلى الشباب في أماكن تواجدهم لتوعيتهم من مخاطر الجماعات الإرهابية وإبراز القيم الدينية والأخلاقية لهم، إذ شارك المرصد في معرض القاهرة الدولي على مدار 5 سنوات، وعقد العديد من الندوات والمحاضرة، وكذا الأمر بالنسبة إلى معرض الإسكندرية والجامعات المصرية مثلما حدث في كلية العلوم بجامعات الأزهر والقاهرة وعين شمس، إلى جانب العديد من الندوات والمحاضر التي جرى إطلاقها في مراكز الشباب والرياضة وقصور الثقافة.





ولفت، إلى أن المرصد شارك في معرض فرانكفورت الدولي من خلال إلقاء العديد من المحاضرات والندوات التي تخص مكافحة الإرهاب والتطرف وتنبذهما، كما شارك المرصد في قوافل السلامة التي أطلقها مجلس حكماء المسلمين برئاسة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب لنشر سماحة الإسلام وقبول الآخر والتعايش والسلام والمحبة.



